«Das Küstenrevier» startet mit 0,92 Millionen

Quotennews

In der Primetime ließ Sat.1 einmal mehr Jörg Pilawa mit seinem Logikquiz auf Sendung.

1,03 Millionen Menschen ab drei Jahren verabschiedeten sich am Mittwoch von «Die Landarztpraxis». Am Donnerstag startete Sat.1 die neue Vorabendserie, in dem Till Demtrøder («Großstadtrevier») und Vanessa Eckart («Die Rosenheim-Cops») die Hauptrollen verkörpern. In der Pilotfolge kehrte Harrys (Demtrøder) Tochter Hanna (Eckart) mit ihrem 15-jährigen Sohn Benni (Manuel Mantos) aus Rostock heim. Der Auftakt lockte 0,92 Millionen Menschen ab drei Jahren an, die Produktion von Pyjama Pictures sahen zwischen 19.00 und 19.45 Uhr 4,2 Prozent der Zuschauer. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,13 Millionen, der Marktanteil wurde auf schlechte 3,3 Prozent beziffert. Wie schon mehrfach erwähnt: Sat.1 möchte auf diesem Timeslot ein älteres Publikum ansprechen.Zwischen 19.45 und 20.09 Uhr verfolgten 0,92 Millionen Menschen die Nachrichtensendung, die unter anderem über den Streik der Deutschen Bahn berichtete und die neuesten Entwicklungen der Bauernproteste aufzeigte. Die Sendung aus Unterföhring sicherte sich 4,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen waren 0,24 Millionen dabei, die für 4,8 Prozent Marktanteil sorgten. Im Anschluss fuhr das Wetter noch 4,5 Prozent Marktanteil ein.Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger waren am Donnerstag bei Jörg Pilawas Show zu Gast, die von 1,56 Millionen Menschen verfolgt wurde.sorgte für 6,0 Prozent Marktanteil. 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährige machten den Logik-Test, der Marktanteil wurde mit sehr guten 10,1 Prozent bemessen. Ab 22.20 Uhr sollte eine zwei Jahre alte-Folge mit Daniel Boschmann überzeugen. Dieser hatte unter anderem Barbara Wussow zu Gast, das Spektakel verfolgten 0,64 Millionen. Mit 0,19 Millionen jungen Menschen fuhr der Bällchensender 6,6 Prozent Marktanteil ein.