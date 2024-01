Das Erste überträgt die Dänemarks Kronen-Übergabe

TV-News

In ihrer Neujahrsansprache gab die dänische Monarchin Königin Margrethe ihre Krone ab. Diese erhält nun Kronprinz Frederik. Das Erste ist am Sonntag live dabei. Das ZDF geht am Abend auf Sendung.

Am Sonntag, 14. Januar, wird Kronprinz Frederik X. offiziell zum König von Dänemark ernannt, nachdem dessen Mutter Königin Margrethe in ihrer Neujahrsansprache überraschend ihren Rückzug angekündigt hatte. Die 83-Jährige hatte die Regentschaft genau 52 Jahre innegehabt. die Zeremonie der Amtsübergabe aus Kopenhagen überträgt Das Erste ab 14:15 Uhr in der Live-Sendung. Für die von Julia Niharika Sen moderierte Übertragung sind etwa 100 Minuten Sendezeit eingeplant.Neben Niharika Sen wird Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow die Abdankung und die Perspektiven für die dänische Monarchie nach der Amtsübergabe einordnen. Außerdem begrüßt die Nachrichten-Moderatorin die dänische Sängerin und Schauspielerin Gitte Haenning sowie den Kultur- und Sozialwissenschaftler Marc-Christoph Wagner. Der aus Berlin stammende Journalist lebt seit 20 Jahren in Dänemark. Im Anschluss an die Amtsübergabe zeigt Das Erste außerdem die Reportagevon Leontine von Schmettow.Auch das ZDF wird über die Feierlichkeiten in Dänemark berichten, geht dafür aber erst am Abend auf Sendung. Um 18:00 Uhr moderieren Christina von Ungern-Sternberg und Königshaus-Expertin Julia Melchior die 30-minütige Sondersendung, die der die feierliche Thronwechselzeremonie zusammengefasst wird. Christina von Ungern-Sternberg und Julia Melchior sprechen über die Ereignisse in der dänischen Hauptstadt, über Königin Margrethe II. und ihre wechselvolle Regentschaft und stellen das neue Königspaar vor.