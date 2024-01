Maxx weitet Werbesendungen aus

TV-News

Nicht nur am werktäglichen Vormittag werden Produktempfehlungen gezeigt.

Derzeit strahlt der Fernsehsender ProSieben Maxx am werktäglichen Vormittag Informercials aus. Diese sind zwischen 09.05 und 10.05 Uhr eingeplant und tauchen in den Quotenlisten des Senders – anders als beim Mitbewerber RTLZWEI – nicht auf. Bereits am Samstag, den 13. Januar 2024, wird das Frühprogramm geräumt.„In dieser Teleshopping-Sendung werden verschiedene Produkte - Haushaltswaren, Elektrogeräte, Reinigungsartikel, Küchenutensilien u.v.m. – angeboten“, betitelt ProSieben Maxx die Werbeshow im Programm.Die Sendungen werden zwischen 08.55 Uhr und 10.55 Uhr ausgestrahlt. An dieser Stelle waren sieben Tage zuvor noch Deutschlandpremieren von «She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen» eingeplant gewesen, die auf den 12.30-Uhr-Sendeplatz wechseln. «Ghostbusters» ► , «Das Geheimnis der Mumie» und «He-Man and the Masters of the Universe» behalten ihren Programmplatz.