«Leave the World Behind» begeistert Amerika

US-Quoten

Anfang Dezember konnte auch die Max-Serie «Young Sheldon» überzeugen.

Am 22. November 2023 veröffentlichte der amerikanische Streamingdienst Netflix den Spielfilmmit Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke und Kevin Bacon. In der Woche zwischen dem 4. und 10. Dezember 2023 wurde die Produktion von Sam Ismail 1,920 Milliarden Minuten gestreamt. An zweiter Stelle steht die für CBS produzierte Warner Bros. Television Comedy. Die Streamingrechte gingen jedoch an Max und Netflix, die 1,631 Milliarden Minuten generierten.Der im April veröffentlichte Animationsfilmder «Minions»-Schmiede Illumination Entertainment erreichte auf Netflix 1,349 Milliarden Aufrufe. Der Film stammt von Universal Pictures und spielte 1,3 Milliarden US-Dollar ein. Den vierten Platz sicherte sichmit 1,034 Milliarden Streamingminuten.«Völlig zerstört» beziehungsweiseverzeichnete bei Netflix 917 Millionen Streaming-Minuten,kam auf 915 Millionen. Die BBC-Zeichentrickseriekam bei Disney+ auf 838 Millionen Minuten. Eddy Murphys Weihnachtsfilmerzielte bei Amazon Prime Video 803 Millionen Streamingminuten. Dahinter platzierten sich die Klassikerundmit jeweils 679 Millionen Minuten.