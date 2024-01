Doppelte Sendezeit für «Sky News Breakfast»

England

Die Nachrichtenshow wird ab sofort ab 06.00 Uhr ausgestrahlt.

Der Nachrichtensender Sky News startetjetzt schon um 06.00 Uhr. Die neue Show mit Gareth Barlow dauert werktags vier Stunden und informiert die Zuschauer aus der ganzen Welt – und natürlich aus Westminster. Bislang startete die Sendung um 08.00 Uhr, am Montag geht's schon früher los. Gareth kommt nach zehn Jahren bei BBC News zu Sky News. Während seiner Zeit bei der BBC hat er in verschiedenen Fernseh- und Radioprogrammen gearbeitet, darunter der BBC News Channel, BBC Breakfast und BBC Radio 2.David Rhodes, Vorstandsvorsitzender der Sky News Group: "Wir freuen uns sehr, das Frühstück jeden Morgen früher zu präsentieren und Gareth Barlow in unserem Team willkommen zu heißen. Kay Burley, Gareth Barlow, Mhari Aurora und Wilfred Frost werden den Zuschauern jeden Morgen die ganze Bandbreite von Sky News in einem neuen Newsroom in Westminster und in den kommenden Monaten in einem neuen Studio präsentieren.Chefmoderatorin Kay Burley: "Das Frühstück wird hier bei Sky News noch bunter. Ich freue mich darauf, aus einem neuen, hochmodernen Studio zu moderieren - und von einer großartigen neuen Besetzung begleitet zu werden. Gareth, Mhari und Wilfred werden mir zur Seite stehen, und jeder von ihnen bringt seine eigene Art von erstklassigem Qualitätsjournalismus mit. Das wird die beste Frühstückssendung in der Branche sein. Seien Sie dabei."