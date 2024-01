Finale «Good Morning, Verônica»-Staffel startet

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix wird am 14. Februar die brasilianische Serie zeigen.

Será que a Verônica finalmente vai ter um bom dia? A temporada final de Bom Dia, Verônica chega dia 14 de fevereiro. pic.twitter.com/AcVYRGhikZ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 10, 2024

Spannung und Geheimnisse prägen die ersten Bilder der dritten und letzten Staffel von. Unter dem Titel «Good Morning, Verônica: The Final Hunt» verspricht das Finale, die Zuschauer in eine Welt voller intensiver Emotionen einzutauchen. Die Premiere wurde für den 14. Februar auf Netflix bestätigt.Die Fotos bieten einen ersten Blick auf die bereits bekannten Charaktere Tainá Muller, Klara Castanho und Reynaldo Gianecchini und stellen auch einige neue Gesichter vor: den verführerischen Jerônimo, gespielt von Rodrigo Santoro, und Maitê Proença in der Rolle der eleganten und geheimnisvollen Diana. Die neuen Bilder fangen die Essenz der Protagonisten der Serie ein und zeigen die möglichen Wege, die die Handlung nehmen wird, und die dunkle Bedrohung, die vor uns liegt.Die dritte Staffel von «Good Morning, Verônica» wird die letzte der Saga sein, mit drei Episoden, die die Geschichte, die Fans in Brasilien und auf der ganzen Welt erobert hat, abschließen. Die Serie wurde von Raphael Montes entwickelt und basiert auf dem Buch, das er zusammen mit Ilana Casoy geschrieben hat. José Henrique Fonseca von Zola Filmes führt Regie.Wer ist Doúm? Das ist die Frage, die die dritte und letzte Staffel von «Good Morning, Verônica» antreibt. Auf der Suche nach dem dritten Bruder erkundet Verônica das Waisenhaus, in dem Brandão und Matias aufgewachsen sind. In einer Kleinstadt trifft sie auf Jeronimo, einen millionenschweren Gestütsbesitzer, und seine Mutter Diana, eine schöne und geheimnisvolle Frau, die Geheimnisse über die makabre Vergangenheit des Ortes verbirgt. Als jedoch ein Mafioso Verôs Familie in Gefahr bringt, beginnt für sie ein Wettlauf mit der Zeit. Da es keinen Ausweg gibt, riskiert sie alles in einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel, bei dem ihr Leben auf dem Spiel steht.