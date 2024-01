Mai Thi Nguyen-Kim kehrt aus der Elternzeit zurück

TV-News

Der Spartensender ZDFneo hat die Rückkehr der Wissenschaftsshowangekündigt. Die Moderation übernimmt ab Sonntag, 18. Februar, die angestammte Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim, die zuletzt in Elternzeit weilte und deshalb im Herbst 2023 von zahlreichen Kollegen vertreten worden war. Der Mainzer Sender plant sechs neue Folgen, die am jeweiligen Sendetag ab 18:00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar sind. Die lineare Ausstrahlung erfolgt sonntags um 22:15 Uhr.„Die Elternzeit war kurz, aber ich freue mich riesig, wieder zurück zu sein“, so Mai Thi Nguyen-Kim. „Mein Team und ich arbeiten schon seit Monaten fleißig hinter den Kulissen und können es kaum erwarten, die Leute bald wieder mit Wissenschaft zu bombardieren. Endlich geht es wieder los!“In ihrer Sendung, die von der bildundtonfabrik (btf) produziert wird, erforscht die promovierte Chemikerin aus einem wissenschaftlichen Blickwinkel die kulturelle und politische Landschaft. Mit einer Mischung aus Tiefe, Ernsthaftigkeit und Humor widmet sie sich emotional aufgeladenen Themen. Jede Folge behandelt ein bestimmtes Thema mithilfe von wiederkehrenden Rubriken und Sketchen mit prominenter Unterstützung.In der ersten Folge knüpft sich Nguyen-Kim Populisten aus allen Parteien vor und deckt auf, wie leicht wir uns hinters Licht führen lassen. Die zweite Ausgabe des Jahres beschäftigt sich mit der „Impflüge“, während es im März um Klima-Kipppunkte, das Fasten, die vermeintliche Technologie-Offenheit Deutschlands und eine konstruktive Fehlerkultur geht.