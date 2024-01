Rundschau

In dieser Woche ist unter anderem das Prequel von «Ted» gestartet und die neue Marvel-Serie «Echo» an den Start gegangen. Die Kritiken waren allerdings ausbaufähig.

Als seine Familie ins Visier geheimnisvoller Feinde gerät, muss ein Triadenmitglied aus Taipeh seine eigensinnige Mutter und seinen ahnungslosen Bruder in Los Angeles beschützen.Ein anonymer Anruf führt zwei brillante Ermittler:innen in eine Konfrontation über einen alten Mordfall – sie eine junge Frau am Anfang ihrer Karriere (Cush Jumbo), er ein etablierter Mann, der sein Vermächtnis schützen will (Peter Capaldi). Die Serie berührt Themen wie Hautfarbe, das Versagen von Institutionen und die Suche nach einer gemeinsamen Basis in der polarisierten Gesellschaft Großbritanniens.In diesem komödiantischen Prequel zu den «Ted»-Filmen schreiben wir das Jahr 1993, und Ted der Bär (Seth MacFarlane) hat seine besten Zeiten hinter sich. Er lebt wieder zu Hause in Framingham, Massachusetts, zusammen mit seinem besten Freund, dem 16-jährigen John Bennett (Max Burkholder), Johns Eltern Matty und Susan (Scott Grimes und Alanna Ubach) und seiner Cousine Blaire (Giorgia Whigham). Ted mag einen schlechten Einfluss auf John haben, aber letztendlich ist er ein loyaler Freund, der immer bereit ist, für die Freundschaft etwas zu riskieren.Das fünf Episoden umfassende Highlight stellt Maya Lopez (Alaqua Cox), die von Wilson Fisks (Vincent D'Onofrio) kriminellem Imperium verfolgt wird, in den Mittelpunkt. Als die Reise sie nach Hause führt, muss sie sich mit ihrer eigenen Familie und ihrem Erbe auseinandersetzen.Als Tommy (Jake Johnson) von dem berühmten Schauspieler Andy Samberg in eine Limousine eingeladen wird, nimmt sein langweiliges Leben eine aufregende Wendung. Er hat die Chance, in einer Reality-TV-Show im Dark Web eine Million Dollar zu gewinnen. 30 Tage lang werden Attentäter aus aller Welt versuchen, ihn zu töten. Der Haken an der Sache? Er kann nicht getötet werden, wenn er nicht ganz allein ist, und so rekrutiert er ein unwahrscheinliches Team, das ihm beim Überleben hilft.