«Happy Face» mit Annaleigh Ashford

US-Fernsehen

Paramount+ hat eine neue Serie für das Jahr 2025 angekündigt.

Paramount+ gab heute bekannt, dass die Emmy-nominierte und mit dem Tony Award ausgezeichnete Schauspielerin Annaleigh Ashford («Welcome to Chippendales», «Impeachment: American Crime Story») die Hauptrolle in der neuen Dramaserieübernehmen wird. Michael Showalter («The Dropout») wurde für die Regie der ersten Folge verpflichtet. Die erste Staffel mit acht Episoden wird noch in diesem Jahr in Produktion gehen und 2025 exklusiv auf Paramount+ ausgestrahlt werden. Die Serie wird von Jennifer Cacicio - die auch als Showrunnerin fungiert - sowie Robert und Michelle King, Liz Glotzer, Melissa Moore, Conal Byrne, Will Pearson, Michael Showalter und Jordana Mollick produziert.Ashford wird die Hauptrolle der Melissa in der Serie spielen, die von der wahren Geschichte von Melissa Moore, dem von der Kritik gefeierten „Happy Face“-Podcast von iHeartPodcasts und Moore sowie der Autobiografie Shattered Silence, die Moore zusammen mit M. Bridget Cook geschrieben hat, inspiriert ist. Mit 15 Jahren erfuhr Moore, dass ihr geliebter Vater der als „Happy Face" bekannte Serienmörder war. Als Erwachsene hat sie ihren Namen geändert und ihr Geheimnis gehütet, während ihr Vater eine lebenslange Haftstrafe verbüßt.Ausgehend von Moores wahrer Geschichte nimmt Melissas Vater in «Happy Face» (Paramount+) Kontakt zu ihr auf, um die Lorbeeren für ein weiteres Opfer zu ernten, und zieht sie damit in eine außergewöhnliche Untersuchung ihres Vaters und seiner Verbrechen hinein. Als sie herausfindet, welchen Einfluss ihr Vater auf die Familien seiner Opfer hatte, muss sie sich mit ihrer eigenen Identität auseinandersetzen.«Happy Face» wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit King Size Productions, iHeartPodcasts und Semi-Formal Productions produziert. Die Serie wird von Paramount Global Content Distribution vertrieben.