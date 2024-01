Amazon macht Graphic-Novel zur Serie

US-Fernsehen

Bei dem Format handelt es sich um «Criminal» von Ed Brubaker und Sean Phillips.

Prime Video hat bekannt gegeben, dass die Seriebestellt wurde. Das Format ist ein ineinandergreifendes Universum von Kriminalgeschichten, das auf der mehrfach mit dem Eisner Award ausgezeichneten Graphic-Novel-Serie von Ed Brubaker («Westworld», «Batman: Caped Crusader») und Sean Phillips basiert, die beide als ausführende Produzenten für die Serie vorgesehen sind. Brubaker, der die Graphic Novel und das Drehbuch zum Pilotfilm geschrieben hat, wird zusammen mit dem renommierten Krimiautor Jordan Harper («Gotham», «The Mentalist») die Serie produzieren.Brubaker und Phillips sind das am meisten gefeierte Team in der Geschichte der Comics und haben in über 20 Jahren Hits wie „The Fade Out“, „Kill or be Killed“, „Reckless“, „Pulp“ und viele andere geschaffen. Sie gelten als die Großmeister des Kriminalcomics und ihre meistverkauften Graphic Novels wurden weltweit in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt, wobei „Criminal“ die meistverkaufte, international veröffentlichte Graphic Novel-Serie ist. Unabhängig davon hat Brubaker für Marvel und DC Comics wichtige Handlungsstränge geschrieben, darunter „Batman“, „Catwoman“, „The Immortal Iron Fist“ und „Captain America“, einschließlich der Erschaffung der Figur des Winter Soldier.Harper, der neben seiner Arbeit für das Fernsehen auch der preisgekrönte Autor von „She Rides Shotgun“ (das den Edgar Award für den besten Erstlingsroman gewann und derzeit als Spielfilm mit Taron Egerton in der Hauptrolle verfilmt wird) und „Everybody Knows“ (von der New York Times als bester Kriminalroman des Jahres 2023 ausgezeichnet) ist."«Criminal» ist eine geliebte Graphic Novel, die vom ikonischsten Team in der Geschichte der Comics geschaffen wurde", sagte Nick Pepper, Head of U.S. SVOD Wholly Owned Development, Amazon MGM Studios. "Ich weiß, dass unsere weltweiten Prime Video-Kunden diese Geschichte sofort annehmen werden, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ed, Jordan und dem Team, um sie auf den Bildschirm zu bringen."