«Galileo X-Plorer» bleibt über der Million-Marke

Quotennews

Das Vorabend-Magazin «Galileo X-Plorer» bestimmt bei ProSieben den Sonntag. Vor Weihnachten gelang es zum erst zweiten Mal die Million-Marke zu knacken. Und jetzt direkt wieder.

Zweifelsohne gehörtals Magazin zu ProSieben . Punkt. Mithat man eine Art Spartenformat des Magazins geschaffen. Das Ziel: "Reise mit Galileo X-Plorer jeden Sonntag um die Welt." So zumindest beschreibt es die rote Sieben auf der eigenen Website. Im vergangenen Jahr lief das meist relativ unauffällig und knapp bis weit unter der Marke von einer Million Zuschauer ab. Außer am 12. Februar 2023, als 1,06 Millionen Zuschauer zuschalteten und erst kürzlich am 12. und 19. November sowie am 17. Dezember, als 1,04 Millionen Zuschauer ab drei Jahren einschalteten. Zum Jahresende kam das Format also sprichwörtlich ins Rollen.Und offensichtlich hält das Interesse an. Die erste Ausgabe im neuen Jahr am gestrigen Sonntag bestätigte den positiven Trend direkt mit starken 1,11 Millionen Zuschauern und damit einem neuen Zuschauer-Rekord. Der Marktanteil lag bei dennoch eher ordentlichen 4,4 Prozent. Die Zielgruppe markierte im Dezember zuletzt noch grandiose 11,1 Prozent mit 0,55 Millionen Umworbenen, hier konnte der Jahres-Auftakt nicht gänzlich mithalten. Es ergaben sich gestern dennoch gute 0,51 Millionen Werberelevante, die so für 9,5 Prozent am entsprechenden Markt sorgten.Im Anschluss schaffte es die Primetime, «Avengers: Endgame» ► , die Gesamtreichweite auf 1,48 Millionen Zuschauer zu steigern, wobei sich eher bei den Zahlen der Zielgruppe in Unterföhring gratuliert werden wird. Mit 0,80 Millionen Umworbenen stellt der Marvel-Film die beste private Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen, der Marktanteil glänzte mit 14,8 Prozent.