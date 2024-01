Schwache «Promi-Darts-WM 2024»

Quotennews

Seit 2017 läutet ProSieben kurz nach der "richtigen" Darts-WM die «Promi-Darts-WM» ein. Das lief damals echt gut, zwischendrin so lala und gestern eher mau.

Das sportliche Herz machte in den letzten Wochen mehrere Sprünge, zumindest wenn man es mit den Underdogs und Überraschungen hält. Luke Littler, Spitzname "The Nuke", 17 Jahre jung, PDC-Juniorenweltmeister und das Highlight der vergangenen Darts-WM. Wer es verpasst hat, in aller Kürze: 1. Runde, Littler gewinnt gegen Christian Kist. 2. Runde, Littler gewinnt gegen Andrew Gilding. Sechzehntelfinale, Littler gewinnt gegen Matt Campbell. Achtelfinale, Littler gewinnt Raymond van Barneveld. Viertelfinale, Littler gewinnt gegen Brendan Dolan. Halbfinale, Littler gewinnt gegen Rob Cross. Finale, Littler scheitert in seiner ersten WM im Finale gegen Luke Humphries. Was für ein erstes "großes" Turnier für den in Runcorn geborenen Darts-Spieler, der zur WM nach eigener Aussage nicht einmal seine geliebte Xbox mitbrachte, da er nicht damit rechnete, länger zu bleiben.Das sollte doch genügend Vorlage für eine erfolgreichesein, oder? Scheinbar nicht, denn es lief für ProSieben schlechter denn jemals zuvor. Das Promi-Event zur Primetime kam auf lediglich 1,09 Millionen Zuschauer und damit einen allenfalls ordentlichen Marktanteil von 5,4 Prozent. Lag es am Feld der Prominenten? Die Pfeile warfen Verena Pooth, Knossi, Andrea Kaiser, Chris Tall, Eko Fresh und Jürgen Milski - die Darts-Profis waren Peter "Snakebite” Wright, Michael „Mighty Mike” van Gerwen, Gerwyn „The Iceman” Price, Ricardo "Pikachu" Pietreczko, Michael "Bully Boy" Smith und Weltmeister Luke „Cool Hand Luke" Humphries. Im Vorjahr waren noch 1,31 Millionen Zuschauer dabei.Auch die Zielgruppe ließ im Vergleich zum Vorjahr sichtlich nach. Aus 0,65 Millionen Umworbenen wurden gestern 0,56 Millionen, der Marktanteil sank damit von 13,1 auf immer noch starke 12,7 Prozent. Vielleicht fehlte Luke "The Nuke" Littler, für die nächste große Überraschung bei der «Promi-Darts-WM».