«Bookie» geht weiter

US-Fernsehen

Max hat die Serie für eine zweite Staffel verlängert.

Die Max-Original-Comedyserievon den Emmy-nominierten Machern Chuck Lorre und Nick Bakay mit Sebastian Maniscalco in der Hauptrolle, die von Warner Bros. Television produziert wird, ist für eine zweite Staffel verlängert worden. Das Finale der ersten Staffel wurde am 21. Dezember ausgestrahlt, und die gesamte erste Staffel kann auf Max gestreamt werden.Amy Gravitt, Executive Vice President, HBO Programming, Head of HBO & Max Comedy Series: "Die Zusammenarbeit zwischen Chuck und Sebastian hat sich als glückliche Hand erwiesen und wir freuen uns darauf, die Geschichte mit dieser unglaublich talentierten Besetzung und Crew fortzusetzen."Chuck Lorre und Nick Bakay, ausführende Produzenten: "Wir könnten nicht aufgeregter sein, dass Max auf sein Bauchgefühl gehört hat, den Preis bezahlt hat und es in der zweiten Staffel von «Bookie» weitergehen lässt."Channing Dungey, Vorsitzender der Warner Bros. Television Group: "Es besteht kein Zweifel daran, dass Chuck und Nicks «Bookie» in dieser Staffel einen großen Sieg errungen haben, da sie uns auf eine urkomische Reise in die Schattenseiten des illegalen Sportwettens mitgenommen haben, mit einer Besetzung, die von einem weiteren dynamischen Duo angeführt wird: Sebastian Maniscalco und Omar J. Dorsey. Ich freue mich darauf, in der zweiten Staffel mehr von ihren Possen zu sehen. Herzlichen Glückwunsch an die gesamte Besetzung und das Team, und vielen Dank an unsere Partner bei Max."