Starker Start in 2024 für «Ein starkes Team»

Quotennews

Die Krimi-Reihe «Ein starkes Team» holt zum Jahresauftakt mehr Zuschauer nach Mainz als bei jeder Ausstrahlung 2023.

So lässt sich ein Jahr doch beginnen. Am gestrigen Samstag schickt das ZDF miteine frische Episode vonüber den Äther und schlägt damit prompt jeden Reichweiten-Wert aus dem Vorjahr. Genau genommen lief es sogar zwei Jahre nicht mehr so gut. Stolze 7,58 Millionen Zuschauer bescheren dem Mainz-Sender nach den Feiertagen den Tagessieg in Sachen Gesamtreichweite, mit Blick über alle Sender. Dabei kommen grandiose 28,4 Prozent am TV-Markt zusammen.Zuletzt lief es für das Krimi-Team aus Berlin am 08. Januar 2022 besser. Damals verfolgten 7,96 Millionen Zuschauer den Samstagabend-Krimi. Mit 0,67 Millionen jungen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,6 Prozent lief es ebenfalls besser als gestern. Da verfolgten 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährige das Geschehen, es ergaben sich so 8,7 Prozent am entsprechenden Markt.Auch im Anschluss blieb das ZDF stark., eine Wiederholung von März 2021, hielt noch 4,61 Millionen Zuschauer beim ZDF. Der Marktanteil sank damit auf 19,4 Prozent, die junge Zuschauerschaft fiel auf 5,2 Prozent und 0,27 Millionen jüngere Zuschauer ab.