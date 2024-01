«Lets Dance»: Diese Stars schwingen das Tanzbein

TV-News

Im Februar startet RTL eine neue Runde seines Show-Formats «Let’s Dance».

Eine neue Staffel der erfolgreichen RTL-Tanzshowwirft ihre Schatten voraus. Ein genauer Sendetermin steht zwar noch nicht fest – RTL spricht von einem Staffelstart im Februar –, aber der Kölner Sender hat nun auf einen Schlag das gesamte Teilnehmerfeld der 17. Runde veröffentlicht. Die größte Tanzerfahrung des Casts dürfte Detlef Soost vorweisen können, schließlich brachte er in den Nullerjahren zahlreichen Musikgruppen das Tanzen bei. Der Choreograf arbeitete bei der ProSieben-Sendung «Popstars» unter anderem mit den No Angels, Monrose und Bro’Sis zusammen. Der inzwischen 53-Jährige ist der zweitälteste Teilnehmer von «Let’s Dance» in diesem Jahr und wird nur von Schauspieler und Sänger Mark Keller (58) übertroffen.Das restliche Feld ist dagegen deutlich jünger. Mit dabei sind Content Creatorin und Autorin Ann-Kathrin Bendixen (23), Sänger Gabriel Kelly (22), NFL-Moderatorin Jana Wosnitza (29), Schauspielerin und Singer-Songwriterin Lina Larissa Strahl (25), Popsängerin Lulu (31), Comedienne Maria Clara Groppler (24), «Ninja Warrior Germany»-Teilnehmer Simon Brunner (26), Sportlerin und Content Creatorin Sophia Thiel (28), Food-Blogger und Bruder des ZDF-Moderators Stefano Zarrella (32), «Höhle der Löwen»-Investor Tillman Schulz (33) und Comedian Tony Bauer (27). Abgerundet wird das Feld von Model Eva Padberg (43).Alle treten an, um Vorjahresgewinnerin Anna Ermakova als „Dancing Star“ abzulösen. Die Frage bleibt noch, mit wem die Stars dieses sportliche Unternehmen bestreiten werden. RTL verriet noch nicht, welche Profitänzer dabei sein werde. Zum Start der neuen Runde kommt es dann zur obligatorischen „Wer tanzt mit wem?“-Ausgabe, in der die Tanzpaare gebildet werden. Zu einer Rückkehr des eingespielten Jury-Trios um Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González wird es derweil ebenfalls kommen. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski wurden erneut als Moderatoren bestätigt. «Let’s Dance» verbesserte seinen Zielgruppen-Marktanteil vor einem Jahr gegenüber 2022 um fast einen Prozentpunkt auf durchschnittlich 20,5 Prozent. Die mehrstündigen Live-Shows verfolgten im Schnitt über vier Millionen Zuschauer.