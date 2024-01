Neuer Bestwert für «Die 3-Millionen-Euro-Woche»

Quotennews

Günther Jauch beweist einmal mehr, dass seine Quiz-Show aus dem RTL-Kosmos nicht wegzudenken ist.

So kann ein neues Jahr doch beginnen! In der ersten Kalenderwoche des Jahres 2024 schickt RTL jeden Abend in der Primetimein derüber den Äther. Das ist kein neues Konzept, schon 2023 und 2022 hat man das Jahr so beginnen wollen, mit großem Erfolg. Die jeweiligen "Final"-Shows der besonderen Zocker-Woche bildeten bis gestern auch die Bestwerte der Spezial-Shows. 2023 folgten am 06. Januar 4,86 Millionen Zuschauer Jauch ins Finale, 2022 waren es mit 4,92 Millionen noch etwas mehr. Im neuen Jahr setzt der Showmaster da aber noch einen drauf und holt mit seiner «3-Millionen-Euro-Woche» erstmals mehr als 5 Millionen Zuschauer ab.Genau genommen, schauen gestern sagenhafte 5,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zum Köln-Sender, das sind exzellente 22,1 Prozent am gesamten TV-Markt. Nicht nur intern ein grandioser Wert, auch im globalen Sendervergleich, beschert Jauch seinem Sender hiermit den zweitbesten Zuschauer-Wert des gesamten Tages. Für Platz eins reicht es hier schließlich in der Zielgruppe. Kein Format konnte am gestrigen Freitag mehr 14- bis 49-Jährige einsammeln, es kamen ab 20:15 Uhr bockstarke 1,21 Millionen Umworbene zusammen, das entspricht überzeugenden 24,3 Prozent. Bei allen Lobeshymnen reicht es hier dafür im internen Vergleich "nur" für den zweiten Platz, die Show am 06. Januar 2023 holte mit 1,25 Millionen Werberelevanten etwas mehr ab.Auch im Vergleich zu "normalen" «WWM?»-Ausgaben kann sich das gestrige Final-Special sehen lassen. Zuletzt erreichte das Jauch-Quiz am 22. Januar 2018 5,01 Millionen Zuschauer, das entsprach damals jedoch lediglich 15,7 Prozent am TV-Markt. Im Anschluss folgten ab Mitternacht noch 2,22 Millionen Zuschauer dem, sodass der Marktanteil bei starken 19,9 Prozent blieb. Die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,57 Millionen Umworbene, hier waren 19,1 Prozent drin.