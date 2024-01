«NCIS: Origins» kommt

US-Fernsehen

Das neue Spin-Off um dem jungen Jeroy Gibbs beginnt 1991.

Das neueste Kapitel der «NCIS»-Franchise, das Gibbs' frühe Jahre erforscht, wird von Mark Harmon, dem Star der Serie, gesprochen und von Harmon, Sean Harmon, Gina Lucita Monreal und David J. North produziert. CBS hat heute bekannt gegeben, dassfür die Ausstrahlungssaison 2024-2025 von den CBS Studios direkt als Serie bestellt wurde.«NCIS: Origins» beginnt im Jahr 1991, Jahre vor den Ereignissen von NCIS, und folgt einem jungen Leroy Jethro Gibbs, der von Mark Harmon gesprochen wird. In der Serie beginnt Gibbs seine Karriere als frisch gebackener Special Agent im jungen NCIS-Büro in Camp Pendleton, wo er seinen Platz in einem düsteren, zusammengewürfelten Team unter der Leitung der NCIS-Legende Mike Franks findet."Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, die Erweiterung des NCIS-Universums auf so einzigartige und unerwartete Weise fortzusetzen", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Die Zuschauer können sich darauf freuen, dass Mark Harmon zu CBS zurückkehrt, um die komplexe und mysteriöse Hintergrundgeschichte der frühen Jahre von Leroy Jethro Gibbs in «NCIS: ORIGINS» zu erzählen, die auf dem reichen Erbe dieser Figur aufbaut, während sie gleichzeitig Fan-Favoriten wieder einführt und neue kennenlernt."