«Minx» wird wieder abgesetzt

Auch der Streamingdienst von Starz war mit der Performance nicht zufrieden.

Die Comedyserievon Ellen Rapoport landet schon wieder auf dem Fernsehfriedhof. Die Serie landete zunächst beim Streamingdienst HBO Max , bevor sie abgesetzt wurde. Danach bekam sie eine zweite Staffel, mit der der Anbieter Starz ebenfalls nicht zufrieden war. Damit hat die Produktion von Lionsgate Television keine Zukunft mehr.Von «Minx» wurden zwei Staffeln mit insgesamt 18 Episoden produziert. Bei «Minx» handelt es sich um eine amerikanische Comedy-Fernsehserie, die von Ellen Rapoport entwickelt und geschrieben wurde und in der Ophelia Lovibond und Jake Johnson die Hauptrollen spielen.Eine junge Feministin aus Los Angeles tut sich in den 1970er Jahren mit einem zwielichtigen Verleger für Erwachsenenunterhaltung zusammen, um das erste Erotikmagazin für Frauen zu gründen. Durch diese unwahrscheinliche Allianz entdecken die Charaktere bedeutsame Beziehungen an den ungewöhnlichsten Orten.