«Wunderbare Jahre» & «Auf schlimmer und ewig»: RTLZWEI setzt auf alte Sitcoms

TV-News

Die Sitcoms aus den 80er- und 90er-Jahren gehen im Mittagsprogramm des Privatsenders on air.

RTLZWEI wird ab Sonntag, den 21. Januar, nur noch auf zwei-Folgen aus den Benz-Baracken setzen. Statt der ersten Ausgabe um 11:15 Uhr nimmt der Grünwalder Privatsender zwei alte Sitcoms aus den 80ern und 90ern ins Programm. Bis 12:15 Uhr laufen dann zwei Folgen der Teen-Serie. In «The Wonder Years» geht es um den inzwischen erwachsen gewordene Kevin Arnold (Fred Savage), der auf eine turbulente Jugend in einer typischen amerikanischen Vorstadt in den 60er- und 70er-Jahren in den USA zurückblickt – in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs mit ständig neuen aufregenden Abenteuern und Erfahrungen.Im Anschluss zeigt RTLZWEI von den «Eine schrecklich nette Familie»-Machern Ron Leavitt und Arthur Silver. Die Hauptrolle spielten in den 90er-Jahren fünf Staffeln lang Geoff Pierson als Jack Malloy und Stephanie Hodge als Jennie Malloy, die sich nach 16 Jahren Ehe trennen. Alles, was Jack in seinem kleinen Apartment bleibt, ist ein Stoffhase, dem er sein Leid klagen kann. Wie bei «Wunderbare Jahre» beginnt RTLZWEI die Ausstrahlung von «Auf schlimmer und ewig» mit der Pilotfolge.Für RTLZWEI ist es der nächste Versuch im Mittagsprogramm am Sonntag Serie längst vergangener Tage aufzuwärmen. Im vergangenen Jahr setzte man auf die animierten Reihen «Sailor Moon», «Dragon Ball» und «Mila Superstar». Nach anfänglichen Erfolgen taten sich die Serien allerdings im Laufe des Jahres immer schwerer und wurde im Herbst schließlich aus dem Programm genommen.