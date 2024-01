Keine NFL: Martin Rütter darf wieder am Sonntagabend ran

TV-News

RTL präsentiert im Januar neue Folgen von «Die Welpen kommen» auf dem angestammten Sendeplatz am Sonntagabend um 19:05 Uhr.

Am Wochenende zwischen dem 13. und 16. Januar steigt in den USA die erste Playoff-Runde der National Football League (NFL), die hierzulande bekanntlich von RTL übertragen wird. Der Kölner Sender zeigt alle Partien der K.O.-Runde live. Am Sonntag, 14. Januar, strahlt RTL somit das letzte Spiel auf dem gewohnten Sendeplatz um 19:00 Uhr am Sonntagabend aus. Die restlichen Partien laufen später am Abend. Dementsprechend hat RTL wieder Platz im Programm für seine üblichen Doku-Soaps, die ab dem 21. Januar ins Programm zurückkehren.Den Anfang macht Martin Rütter mit seinem Hundeformat, das RTL ab 19:05 Uhr zeigt. Zuletzt war die Tierbaby-Show früher am Tag ab 16:40 Uhr im Programm vertreten. In der ersten Folge steht der rumänischer Straßenwelpe Fiebi und das sechsköpfige Hunderudel von Lisa-Marie im Mittelpunkt, das weiteren Zuwachs bekommt. Eine Woche später soll Colliewelpe Abby das Leben der rheinischen Frohnaturen Frank und Marion durchwirbeln und Straßenwelpe Fiebi muss zu einer Hundetrainerin.Für Martin Rütter wird es im Januar nicht der einzige Hunde-Einsatz im RTL-Programm sein. Am heutigen Sonntag, 7. Januar, startet das neue Formatauf dem Sendeplatz um 16:45 Uhr. RTL strahlt acht Folgen aus, die in den Wochen mit «Martin Rütter – Die Welpen kommen» das Rahmenprogramm um die RTL-Sendungen «Exclusiv – Weekend» (17:45 Uhr) und «RTL Aktuell» (18:45 Uhr) bilden.