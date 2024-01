Beisenherz in Australien: WDR findet Ersatz beim «Kölner Treff»

TV-News

An der Seite von Susan Link werden die Schauspieler Hans Sigl und Wayne Carpendale sowie eine ehemalige Moderatorin der WDR-Talkshow durch die Sendung führen.

Micky Beisenherz und Susan Link sind nach dem Abschied von Bettina Böttinger die festen Moderatoren des wöchentlichen WDR-Talks. Nun hat der Westdeutsche Rundfunk (WDR) allerdings ein Problem, denn die Talkshow verweilt nur noch bis übernächste Woche, 19. Januar, in der Winterpause, was zu einem Terminkonflikt bei Micky Beisenherz führt. Der Podcaster und Autor verweilt dann bereits in Australien, um für die RTL-SendungModerationen zu verfassen. Das alljährliche Dschungelcamp beginnt an eben jenem Freitag, den 19. Januar.Daher musste der WDR nun für Ersatz an der Seite von Susan Link sorgen und ist in Person von Schauspieler Hans Sigl, die ehemalige «Kölner Treff»-Moderatorin Elke Heidenreich und Schauspieler Wayne Carpendale fündig geworden. Den Anfang macht Sigl, der als «Bergdoktor»-Darsteller aktuell ein Millionen-Publikum im ZDF unterhält. Er begrüßt um 22:00 Uhr unter anderem Schauspieler Peter Lohmeyer, Moderatorin Judith Rakers, Schauspieler und Autor Volker Wittkamp, Schauspielerin Stefanie Reinsperger und Schauspieler Damian Hardung.Eine Woche später ist dann Elke Heidenreich an der Seite von Susan Link zu sehen. Bei Heidenreich, die Anfang der 80er Jahre an der Seite von Helmut Thoma Gastgeberin der Talkshow war, spricht unter anderem mit Moderatorin Marijke Amado, Mentalmagier Timon Krause und Musiker Nino de Angelo. Die letzte Sendung ohne Micky Beisenherz ist am 2. Februar zu sehen, wenn Wayne Carpendale Koch Björn Freitag, Sänger Wilson Gonzales Ochsenknecht und Model Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Schauspieler Heino Ferch und Schauspielerin Muriel Baumeister zum Gespräch begrüßt.