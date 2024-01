Primetime-Check

Wie verlief der Start von «Forsthaus Rampensau» bei ProSieben? Punktete bei RTLZWEI «Hinter deutschen Gittern»?

„Kobold Nr. Vier“ aus der Reihesahen am Donnerstagabend 7,58 Millionen Zuschauer, die deutsche Produktion sicherte sich 27,1 Prozent bei allen und 10,3 Prozent bei den jungen Menschen. Im Anschluss ging es mit der Wiederholung vonweiter, 4,18 Millionen Menschen blieben dran. „Borchert und der eisige Tod“ aus dem Jahr 2021 verbuchte 19,9 Prozent bei den ab 3-Jährigen, aber nur sechs Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Die Staffel-Premiere vonlockte 5,52 Millionen Menschen zum ZDF, die Serie verbuchte 19,7 Prozent bei allen und 12,4 Prozent bei den jungen Menschen. Dasfuhr im Anschluss noch 4,31 Millionen Menschen und 17,5 Prozent ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,8 Prozent gemessen. Schließlich erreichte die Dokumentation, die dieses Mal in Lagos war, 2,22 Millionen und 11,1 Prozent. 9,7 Prozent waren bei den jungen Menschen dabei.begeisterte 3,38 Millionen Menschen bei RTL, die Sendung fuhr 16,6 Prozent in der Zielgruppe ein. Die Reichweite belief sich auf 0,76 Millionen 14- bis 49-Jährige.informierte zwischendurch 3,27 Millionen Zuschauer und sicherte sich 15,3 Prozent in der Zielgruppe.brachte 1,37 Millionen Menschen zu Sat.1, bei den Werberelevanten fuhr man gute 9,8 Prozent Marktanteil ein. Die Wiederholung vonsahen ab 22.20 Uhr noch 0,31 Millionen und 2,7 Prozent junge Leute.ProSieben startete, das ließen sich 0,79 Millionen Zuschauer nicht entgehen. Die zwei Folgen vonfuhren bis 00.20 Uhr noch 0,37 und 0,29 Millionen ein. Die Sendungen verbuchten 5,9, 3,3 und 4,3 Prozent in der Zielgruppe.sahen 0,49 Millionen Menschen bei Kabel Eins, die Fernsehstation sicherte sich 3,8 Prozent. Im Anschluss blieben 4,9 Prozent der jungen Menschen fürdran, um zu sehen, wie es mit dem Restaurant weiterging.sahen 0,50 Millionen Menschen bei RTLZWEI, danach erreichtenoch 0,41 Millionen. In der Zielgruppe wurden 4,7 und 5,0 Prozent Marktanteil eingefahren. VOX setzte auf die Spielfilmeund, die 6,8 und 8,3 Prozent Marktanteil brachten. Bei allen Zuschauern wurden 0,62 und 0,74 Millionen verbucht.