Neuer «In the Know»-Trailer

US-Fernsehen

Die neue Sendung von Peacock feiert am 25. Januar Premiere.

Am Donnerstag, den 25. Januar 2024, feiert bei Peacock die Show-Premiere. Hinter dem Projekt stehen Zach Woods («Silicon Valley», «The Office»), Brandon Gardner und Mike Judge («Beavis and Butt-Head», «King of the Hill»). Kurz vor der Premiere hat der NBC-Streamingdienst einen Trailer veröffentlicht.Außerdem wurden die Interviewpartner bekannt gegeben. Diese sind Kaia Gerber, Jonathan Van Ness, Ken Burns und Finn Wolfhard. Die Zuschauer können sich auch auf Norah Jones, Tegan and Sara, Nicole Byer, Roxane Gay, Mike Tyson, Jorge Masvidal und «Dr. House»-Star Hugh Laurie freuen.So kündigt Peacock die neue Show an: Lauren Caspian ist der drittbeliebteste Moderator von NPR. Er ist ein wohlmeinender, heuchlerischer Idiot, genau wie Sie und ich. Außerdem ist er eine Stop-Motion-Puppe. Jede Episode folgt der Entstehung einer Folge von Laurens Sendung «In the Know», in der Lauren ausführliche Interviews mit menschlichen Gästen aus der realen Welt führt. Lauren arbeitet mit einem vielfältigen Team von NPR-Mitarbeitern zusammen. Auch sie sind Puppen und Nimrods.