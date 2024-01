WOW dreht an der Preis-Schraube

TV-News

Ab Mitte Februar erhöht sich der Preis des Live-Sport-Abos für Neu- und Bestandskunden um sechs Euro. Im schlimmsten Fall kostet ein Bundesliga-Monat nun über 80 Euro.

Die Fußball-Bundesliga wird für alle Fans und interessierten Zuschauer teurer. Da der Sky-Streamingdienst WOW zum 15. Februar seine Preise für das Live-Sport-Abo erhöht, muss das Streamingpublikum insgesamt 80,98 Euro berappen, möchte man alle neun Bundesliga-Spiele pro Spieltags-Wochenende verfolgen und dabei maximale Kündigungsflexibilität behalten. Der Preis setzt sich aus dem monatlich kündbaren DAZN Unlimited Abo für 44,99 Euro sowie dem neuen WOW-Preis zusammen, der ab Mitte Februar um sechs Euro auf 35,99 Euro steigt. Das entspricht einer Steigerung um 20 Prozent. Bei Sky ist darin aber keine Full-HD-Bildqualität enthalten. Diese kostet weitere fünf Euro pro Monat. Dann erhält man neben 1080p Full-HD auch die Möglichkeit mit zwei Streams gleichzeitig, in Dolby 5.1 Surround Sound und werbefrei zu streamen.Die Preiserhöhung von Sky gilt für alle neuen Abos und für bestehende Abos bei der nächsten Verlängerung. Als Gründe für die Erhöhung nannte Sky einen „externen Kostendruck“, dem man sich konfrontiert sehe, sowie wirtschaftlich schwierige Zeiten und stetig steigende Kosten für Lizenzen und technische Infrastruktur.Für Bestandskunden tritt die Preiserhöhung erst nach Ablauf der aktuellen Laufzeit in Kraft, das heißt für Monatsabos mit der nächsten Abrechnung nach dem 15. Februar 2024 beziehungsweise bei mehrmonatigen Abos nach Ablauf der Mindestlaufzeit. Unter dem Konto-Portal bei WOW kann jeder Kunde genau nachvollziehen, wann die Änderung jeweils in Kraft tritt. Die Änderungen werden automatisch von WOW übernommen. Aber: „WOW Streamer, die nach dem 15. Februar 2024 ein WOW-Live-Sport Jahresabo abschließen und sich damit langfristig binden, genießen den besten Sport weiterhin zum Vorteilspreis“, so WOW auf einer Info-Seite.Da die Preiserhöhung für Bestandskunden erst mit der automatischen Verlängerung des Abos wirksam wird, gibt es kein Sonderkündigungsrecht. Die Kunden werden seit dem 4. Januar über die Preisanpassung informiert. Ein Sonderfall bilden Kunden, die zwischen dem 3. Dezember 2023 und dem 3. Januar 2024 ein Monatsabo abgeschlossen haben. Diesen Personen räumt Sky beziehungsweise WOW mehr Zeit ein, „um dich mit unserem Angebot vertraut zu machen, und werden den Preis für dein Abo erst später anpassen“, so das Unternehmen, nannte aber kein konkretes Datum.Damit ist WOW aber nicht der einzige Streamingdienst mit der Bundesliga im Portfolio, der sein Preismodell anpasst. Das angesprochene DAZN Unlimited Abo, in dem auch die UEFA Champions League inbegriffen ist, gibt es inzwischen in drei verschiedenen Stufen. Das monatlich kündbare Abo liegt weiterhin bei 44,99 Euro. Wer er ein Jahresabo abschließt und monatlich zahlen möchte, muss 34,99 Euro auf den Tisch legen. Am günstigsten wäre ein Jahresabo mit einmaliger Zahlung für 359,99 Euro, was einem Monatspreis von rund 29,99 Euro entspricht. Wie man es dreht und wendet, Fußballfans müssen für ihren Lieblingssport tief in die Tasche greifen.