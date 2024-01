Gioele Viola: Es gibt wahnsinnig viel zu erzählen

Interview

Mit seiner italienischen Art bezirzt der Schauspieler die Zuschauer von «Die Landarztpraxis» in Sat.1. Wir sprachen über die neuen Folgen.

Die Rolle des Emilio macht mir sehr viel Spaß. Die lockere, charmante Art und Weise und dass Emilio sich nie aus der Bahn bringen lässt und die Ruhe bewahrt, finde ich cool. Das ist auch wirklich ein Kontrast zu mir persönlich, denn ich bin etwas „impulsiver“. Mit der Figur bin happy und freue mich auf alles, was noch kommt.Emilio ist super kontrolliert und gefasst. Er ist der Ruhepol in der Familie, nur wird er nicht immer richtig ernst genommen. Mal sehen, ob es da in Staffel 2 eine Wende geben wird.Mein Film-Vater Donato hängt sehr an der „Alten Post“ und ist für Veränderungen nicht auf Anhieb zu haben. Ich glaube, wie jeder Charakter, wird er was lernen müssen. Wie es endet, möchte ich aber natürlich nicht verraten. Schaut rein 😉Wir sind alle super glücklich, dass wir in Staffel 2 gehen können. Es gibt wahnsinnig viel zu erzählen. Und ich bin dankbar, auch wieder dabei zu sein. Im Februar 2024 fangen die Dreharbeiten an.Zwei Wochen im August und zwei Wochen im Oktober haben wir am Tegernsee gedreht. Eine unfassbar schöne Landschaft und Ortschaft, in der ich mich gleich wohl gefühlt habe.Ich denke, der Dreh an echten Motiven und Location's ist immer schöner und lebendiger. Auch für den Schauspieler. Wobei es schon auch auf die Szene ankommt.Das ist etwas länger her. Ich habe tolle Erinnerungen an das Projekt wie auch an alle Kollegen, mit denen ich heute noch befreundet bin. Ich bin mit mir selbst sehr kritisch. Ich durfte sicherlich noch mehr wachsen, glaube aber, dass Regie und Produktion zufrieden mit mir waren.Die Serie wird bei Amazon Prime „Out.tv“ laufen. Bisher wurde nur der US-Start bekanntgegeben, die Folgen sind auf dem US-Channel „TLA“ abrufbar.Ich bin jedes Jahr 1-2x in der Heimat, genau gesagt in Calabria. Bin wirklich sehr gerne dort.Meiner Meinung nach gibt es viele Crime-Fiction-Formate in Italien mit viel Drama. Da merkt man doch das italienische Temperament.