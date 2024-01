«Jersey Shore Family Vacation» kommt im Februar zurück

US-Fernsehen

Der Fernsehsender MTV kündigt die Rückkehr von Sammi Giacola an.

MTV's, kehrt für eine siebte Staffel am Donnerstag, den 8. Februar um 20.00 Uhr zurück. Nach dem Comeback von Sammi "Sweetheart" Giancola, dem Fan-Liebling der letzten Staffel, werden die berüchtigten Ex-Freunde endlich wieder zusammenkommen, wenn Ronnie Ortiz-Magro sich dem «Shore»-Familienausflug in Nashville anschließt.Aber der legendäre Familienurlaub geht noch weiter: Der Bürgermeister von Atlantic City ehrt die Bande, "MVP" versucht, in Tucson zur Ruhe zu kommen, und die Gruppe kehrt an den Ort zurück, an dem alles begann: Seaside Heights. Diese Staffel von «Jersey Shore Family Vacation» wird schockierende Enthüllungen, explosive Konfrontationen und Wiedervereinigungen bringen, die schon lange geplant waren.«Jersey Shore Family Vacation» wird produziert von SallyAnn Salsano, Frank Miccolis und Sean Hogan für 495 Productions. Dan Caster und Jennifer Aguirre fungieren als Executive Producer für MTV.