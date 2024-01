David Tennant moderiert BAFTA-Filmpreisverleihung

England

Der «Doctor Who»-Star wird die Gala am 18. Februar moderieren.

Der vielbeschäftigte Schauspieler David Tennant, der im vergangenen Jahr unter anderem in «Doctor Who» und «Good Omes» zu sehen war, übernimmt die Moderation der BAFTA Film Awards, die am 18. Februar 2024 in der Royal Festival Hall in London verliehen werden. Tennant tritt die Nachfolge von Reichard E. Grant und Rebel Wilson an, die die Gala in den vergangenen Jahren moderiert haben."Ich freue mich sehr, dass man mich gebeten hat, die EE BAFTA Film Awards zu moderieren und dabei zu helfen, die besten Filme des Jahres und die vielen brillanten Menschen, die sie zum Leben erwecken, zu feiern", sagte Tennant."Wir freuen uns sehr, dass David Tennant unser Gastgeber für die EE BAFTA Film Awards 2024 sein wird", fügte Jane Millichip, CEO der BAFTA, hinzu. "Er ist zu Recht sowohl beim britischen als auch beim internationalen Publikum sehr beliebt. Seine Herzlichkeit, sein Charme und sein spitzbübischer Humor werden die Show im nächsten Monat zu einem Muss für unsere Gäste in der Royal Festival Hall und für Millionen von Zuschauern zu Hause machen".