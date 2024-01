Amazon startet «Dance Life»

International

Die fünfteilige Factual-Show wird weltweit gestreamt.

Prime Video hat den Trailer zur kommenden australischen Original-Doku-Serieveröffentlicht. Die fünfteilige Serie, die am 19. Januar weltweit exklusiv auf Prime Video ausgestrahlt wird, begleitet eine ausgewählte Gruppe von Schülern während ihres letzten Jahres in Australiens Elite-Tanzstudio Brent Street, in dem es um alles oder nichts geht.Die Studenten, die ihr ganzes Leben lang getanzt haben, kommen in der Brent Street an und haben den Ehrgeiz, professionelle Tänzer und Stars zu werden. Das wird nicht leicht sein. Um das Jahr zu überstehen, brauchen sie Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit, während sie unermüdlich auf die Abschlussvorstellung hinarbeiten. Dort erhoffen sie sich den entscheidenden Agenten, der ihren Traum von einer professionellen Tanzkarriere wahr machen könnte. Von Perfektionisten bis hin zu Wunderkindern, von Außenseitern bis hin zu Titelaspiranten - jeder hat seine eigene innere Stimme des Zweifels, die gegen den unstillbaren Drang ankämpft, es zu schaffen.«Dance Life» ist eine Produktion der Amazon Studios in Zusammenarbeit mit EQ Media, Biscuit Tin Productions und Creative Bubble Productions. Die Serie wird von Jade Barnes und Luke Cornish entwickelt und produziert. Cornish schreibt auch das Drehbuch und führt Regie. Ausführende Produzenten sind Shahn Devendran, Jade Barnes, Luke Cornish, David Alrich und Brendan Dahill.