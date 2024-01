ProSieben nennt «Promi-Darts-WM»-Teilnehmer

TV-News

Nicht fehlen darf natürlich der frisch gebackene Darts-Weltmeister Luke Humphries.

Am gestrigen Abend lieferte sich Luke „Cool Hand Luke“ Humphries gegen den 16-jährigen Emporkömmling Luke „The Nuke“ Littler ein hochklassiges Finale bei der Darts-Weltmeisterschaft. Am Ende feierte Humphries seinen ersten WM-Titel und auch der übertragende Sportsender Sport1 hatte was zu feiern. Mit einem fabelhaften Marktanteil von 19,3 Prozent sicherte man sich den Tagessieg in der Zielgruppe. Knapp zwei Millionen Zuschauer verfolgten das zweieinhalbstündige Match. Noch mehr Darts-Sport steht am kommenden Samstag, 6. Januar, bei ProSieben im Programmplan, wenn der Privatsender zwischen 20:15 und 0:15 Uhrveranstaltet.Die rote Sieben hat nun das Teilnehmerfeld offiziell bestätigt. Auf der Liste darf Luke Humphries nicht fehlen. Der frisch gebackene Weltmeister bildet gemeinsam mit Jürgen Milski ein Team. Die weiteren Duos bilden Chris Tall und Peter „Snakebite“ Wright, Jens Knossalla und Michael „Mighty Mike“ van Gerwen, Verona Pooth und Gerwyn „The Iceman“ Price, Eko Fresh und Ricardo „Pikachu“ Pietreczko sowie Andrea Kaiser und Michael „Bully Boy“ Smith.Christian Düren moderiert den Wettkampf. Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikro. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany live im Maritim Hotel in Düsseldorf. Es ist die zweite «Promi-Darts-WM» nach der Pandemie bedingten Pause in den Jahren 2021 und 2022. Im vergangenen Jahr durfte sich ProSieben über 1,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und sehr gute 13,1 Prozent Marktanteil freuen.