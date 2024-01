RTL+ überträgt erstes Premier-League-Spiel Mitte Januar

TV-News

Zum Auftakt kommt es zum Aufeinandertreffen der Neureichen Klubs aus Newcastle und Manchester.

RTL Deutschland hatte kurz vor dem Jahreswechsel einen durchaus lukrativen Deal mit Sky Deutschland geschlossen, der dem Kölner Sender unter anderem zahlreiche Sport-Übertragungen sicherte. So zeigt der Free-TV-Sender RTL bereits am 21. Januar die erste von insgesamt drei Zweitliga-Konferenzen im Free-TV. Teil der Kooperation war neben der Formel 1 auch die englische Premier League, der wohl besten Fußball-Liga der Welt. Zu sehen gibt es auf RTL+ pro Spielwoche ein Spiel von der Insel.Los geht es bereits am Samstag, 13. Januar, um 18:30 Uhr, wenn der englische Champions-League-Teilnehmer Newcastle United und der amtierende Triple-Sieger Manchester City aufeinandertreffen. Für die beiden Teams, die aktuell die Plätze neun und drei in der Tabelle belegen, läuft es zwar nicht optimal, doch die Qualitäten im Kader versprechen ein hochklassiges Spiel. Zeitgleich spielt in Deutschland übrigens der SV Darmstadt gegen Borussia Dortmund zum Abschluss der Rückrunde. Sky überträgt das Spiel live und exklusiv.RTL+ ist am Dienstag, 30. Januar, mit einer weiteren Partie aus England an der Reihe. Um 20:30 Uhr trifft das abstiegsbedrohte Team von Nottingham Forest auf Titelkandidat FC Arsenal mit dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz.Am 15. Februar kehrt dann auch wieder der Europapokal ins Programm von RTL zurück. In der Zwischenrunde der UEFA Europa League trifft der SC Freiburg auf RC Lens. Eintracht Frankfurt bekommt es in den K.O.-Runden-Playoffs mit Union Saint-Gilloise zu tun. RTL überträgt das Hinspiel der Freiburger beim französischen Spitzenklub am 15. Februar live im Free-TV (Anstoß 21:00 Uhr). Das Rückspiel im Duell um den Einzug ins Achtelfinale der UEFA Europa Conference League zwischen der Eintracht und Union Saint-Gilloise zeigt RTL eine Woche später, ebenfalls ab 21:00 Uhr. Alle weiteren Top-Spiele sind zu den Anstoß-Zeiten um 18:45 Uhr und 21:00 Uhr auf RTL+ zu sehen. Auch Sky hatte sich im Zuge der Vereinbarung die Übertragung der Europa League gesichert, der Pay-TV-Sender hat aber noch nicht kommuniziert, welche Spiele man zeigen wird.