VOX-Chefin Kirsten Petersen verteilt Aufgaben neu

Köpfe

Marcel Amruschkewitz steigt zum Programmchef auf, während Iris Preiß ab sofort Strategie- und Planungschefin bei VOX wird.

Nachdem der Fernsehsender VOX mit Kirsten Petersen zum Jahreswechsel endlich wieder eine eigene Geschäftsführerin bekommen hatte, hat die ehemalige Unterhaltungschefin die Aufgaben in ihrem seit vielen Jahren zusammenarbeitendem Team neu aufgeteilt. Sie arbeitet weiterhin eng mit Marcel Amruschkewitz und Iris Preiß zusammen, die im Zuge der Sender-Umstrukturierung neue Aufgaben übernehmen und weiterhin an Petersen berichten werden.Marcel Amruschkewitz, der bereits seit 2006 auf verschiedenen Positionen bei VOX tätig ist, steigt zum Programmchef auf und trägt damit die alleinige Verantwortung für alle non-fiktionalen Inhalte des Senders. In seiner bisherigen Funktion als Chefredakteur und Unterhaltungschef, die er seit 2019 innehatte, verantwortete unter anderem beliebte VOX-Formate wie «Die Beet-Brüder», «Guidos Deko Queen» oder die preisgekrönte Doku-Reihe «Zum Schwarzwälder Hirsch – Eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer».Iris Preiß wird im Rahmen der Neuaufstellung ab sofort Strategie- und Planungschefin bei VOX und verantwortet weiterhin die fiktionalen Lizenzformate des Senders. Preiß ist bereits seit 1994 bei VOX und war dort seit 2021 als Senior Vice President Program Strategy & Programming tätig.