«Pretty Baby: Brooke Shields» kommt kurzfristig

US-Fernsehen

Die Dokumentation wird schon am Montag beim US-Network ABC ausgestrahlt.

ABC News Studios kündigt die Network-Premiere des preisgekrönten Dokumentarfilmsvon der Emmy-prämierten Regisseurin Lana Wilson («Miss Americana») am Montag, den 8. Januar, auf ABC an. Der Film, der in Zusammenarbeit mit Boat Rocker's Matador Content und Bedby8 für ABC News Studios produziert wurde, feierte seine Weltpremiere vor ausverkauftem Haus und unter stehenden Ovationen auf dem Sundance Film Festival 2023.«Pretty Baby: Brooke Shields» brachte ABC News seine ersten Nominierungen für den Primetime Emmy Award ein, mit zwei Nominierungen in den Kategorien "Non-Fiction", darunter "Outstanding Directing for a Documentary" für Lana Wilson und "Outstanding Picture Editing". Der Dokumentarfilm ist ein aufrüttelnder Blick auf die Schauspielerin, das Model und die Ikone Brooke Shields, die sich von einem sexualisierten jungen Mädchen zu einer Frau wandelt, die ihre Macht entdeckt. Ihre Geschichte hält einer Gesellschaft, die Frauen und Mädchen zu Objekten macht, den Spiegel vor und zeigt die Gefahren und Triumphe, die es mit sich bringt, in einer feindseligen Welt selbstbestimmt zu handeln. Der Film erhielt zwei Auszeichnungen bei den LA Press Club Arts and Entertainment Journalism Awards, darunter die Auszeichnung für das Persönlichkeitsprofil, eine Nominierung bei den Critics Choice Documentary Awards und zwei für den kommenden Cinema Eye Honors Award in den Kategorien Best Broadcast Film und Best Broadcast Film Editing.«Pretty Baby: Brooke Shields» wurde von Boat Rocker's Matador Content und BedBy8 für ABC News Studios produziert. Christine O'Malley und Jack Turner fungieren als Produzenten. Jay Peterson und Todd Lubin von Matador Content sowie Ali Wentworth, George Stephanopoulos und Alyssa Mastromonaco von Bedby8 sind ausführende Produzenten. Jacqueline Glover und Jennifer Joseph fungieren als ausführende Produzenten für ABC News Studios. Lana Wilson ist Regisseurin und ausführende Produzentin. ABC News Studios wird von Mike Kelley geleitet, und Reena Mehta ist die SVP für Streaming und digitale Inhalte.