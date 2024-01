Katharina Abt: Meine Figur wird präsent sein

Interview

Bereits in der ersten Folge von «Pumpen» stirbt Abt den Serientod. Dennoch wird sie ihren Serienkindern erhalten bleiben.

Ich freue mich sehr. Meine Figur wird über die Staffel hinweg immer mal wieder präsent sein. Warum? Dazu muss man sich die Serie ansehen, ich will nicht spoilern.Hier möchte ich mal die Zuschauenden neugierig machen und zum Einschalten einladen.Aber natürlich. Ich liebe mein Fitnesscenter!Ich glaube, das ist absolut schädlich. Man sollte sich lieber gut über Möglichkeiten der Ernährung informieren und so zu Muskelaufbau gelangen.Ja, natürlich, vor allem bei ganz jungen Menschen. Man sieht das ja täglich in der U-Bahn- wenn schon ganz junge, wunderhübsche Mädchen Ballonlippen tragen.Meine Rolle war irgendwie „auserzählt“, aber die vier Jahre haben große Freude gemacht.Auf alle Fälle. Ich hatte so ein Glück mit meinen tollen Kolleg*innen- allen voran Ottfried Fischer, Ruth Drexel, Thomas Sarbacher und Niels Bruno Schmidt.Die Kontinuität mit den Kolleg*innen, das tiefe Eintauchen in die Figuren. Aber auch: an der Rampe stehen und Songs schmettern.Das jeweils kommende. Im Moment „Der Einsame Weg“ von Arthur Schnitzler. Und mein Solostück: „Love, Linda“, wo ich Cole Porter Songs singe.Ich würde mich sehr freuen, wenn ALLE Stücke des Theatertreffens auf 3 Sat gezeigt würden und nicht nur zwei.