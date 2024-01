Hulu präsentiert «Safe Home»

US-Fernsehen

Bereits am Dienstag wird die Serie bei Hulu Premiere feiern.

Das australische Dramavon Banijay wird am Dienstag, den 9. Januar, sein US-Debüt auf Hulu geben. Mit Aisha Dee («The Bold Type») in der Hauptrolle wird die limitierte Serie mit allen vier Episoden starten.Die 28-jährige Phoebe Rook ist auf der Flucht vor ihrem PR-Job in einer renommierten Anwaltskanzlei und auf der Suche nach einem Sinn in ihrem Leben. Als sie einen Job bei einem kostenlosen Rechtsdienst bekommt, der Menschen hilft, die vor häuslicher Gewalt fliehen, glaubt sie, diesen gefunden zu haben. Als sie damit beauftragt wird, die gefährdete Finanzierung des Zentrums zu sichern, verstrickt sie sich schnell in die komplizierten rechtlichen und persönlichen Dramen der Anwälte und ihrer Klienten. Aber man kann seiner Vergangenheit nicht für immer entfliehen... Man erfährt, dass in der Kanzlei, in der sie früher gearbeitet hat, eine Untersuchung wegen Fehlverhaltens läuft, und die Journalisten beginnen zu kreisen.Als Phoebe Zeugin eines gewaltsamen Mordes wird, gerät sie mitten in das dunkle Herz des Problems, das sie zu lösen versucht, und entdeckt, dass es in dieser Welt nur zwei Arten von Menschen gibt - diejenigen, die glauben, häusliche Gewalt würde ihnen nie passieren, und diejenigen, die wissen, dass es jeden treffen kann.