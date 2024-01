«Forsthaus Rampensau» startet mager

Quotennews

Auch die nächste Produktion von Joyn erweist sich als Rohrkrepierer.

«Good Luck Guys», «Love is King», «Calvin am Goldstrand» und jetzt. Die Reality-Inhalte des ProSiebenSat.1-Streamingdienstes Joyn sind keine Zuschauermagneten. Am Donnerstag startete die neue Show, in der die Zuschauer ein weiteres Mal Reality-Gesicht Matthias Mangiapane und «Germany’s Next Topmodel»-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink anschauen konnten. Die erste von sieben Folgen holte bis 22.25 Uhr lediglich 0,79 Millionen Fernsehzuschauer, die Produktion sicherte sich einen Marktanteil von drei Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,31 Millionen erreicht, der Marktanteil belief sich auf enttäuschende 5,9 Prozent.Das nächste Joyn-Original kam um 22.25 Uhr: Die Free-TV-Premiere vonscheiterte auch in dieser Woche mit 0,37 Millionen Zuschauern und 2,0 Prozent. Jade und Paco sowie Zoe und Juliano mussten zeigen, ob sie am Lost Beach bleiben wollten. Das interessierte 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige und brachte ProSieben einen Marktanteil von 3,3 Prozent. Die zweite Folge, in der das Pearl-Game gespielt wurde, interessierte noch 0,29 Millionen Zuschauer und sorgte für 2,4 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,13 Millionen, die 4,3 Prozent Marktanteil mitbrachten. Ab 00.20 Uhr sahen sechs Prozent der jungen Leute noch einmalZwischen 19.05 und 20.15 Uhr wurdegesendet. In einem Beitrag wurde den Zuschauenden vorgestellt, dass man sich statt eines Ferienhauses auch einen ganzen „Staat“ mieten könne. Das ist natürlich keine echte Geschichte, sondern wurde nur für das Fernsehen so aufregend drapiert. Das Land ist ein Grundstück in Australien. 0,80 Millionen Menschen sahen diesen und andere Beiträge, die einen Marktanteil von 3,4 Prozent brachten. Beim jungen Publikum sicherte sich ProSieben 0,34 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 8,1 Prozent.