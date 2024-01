Bis zum Abend quasi irrelevant: Sat.1 geht mit der Zielgruppe unter

Quotennews

Da tut der Blick auf die Zahlen schon weh. Sat.1 holt gestern bis zu den News am Abend mit lediglich einem Format 100.000 Umworbene oder mehr. Der Rest geht gnadenlos unter.

Das wird jetzt nicht gerade lustig. Sat.1 legt in der Zielgruppe einen Sonntag zum Vergessen hin. Wenn auch weniger relevant, der Graus beginnt schon in der Nacht. Zwischen 03:45 Uhr und 05:00 Uhr holen drei alte Ausgabengerundet 0,00 Millionen Umworbene, sprich einen kaum messbaren Wert. Die Marktanteile lagen bei 0,3, 0,2, und 0,4 Prozent. Was bedeuten schon diese Zahlen mitten in der Nacht? Natürlich nicht viel, dennoch schafft es jeder Sender zumindest etwas Reichweite zu dieser Zeit zu generieren. Bei ProSieben schauen 0,04 Millionen Werberelevanten «Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth», bei RTL schauen 0,05 Millionen «CSI: New York», bei Kabel Eins schauen 0,03 Millionen «Lethal Weapon» und bei VOX sind es beispielsweise sogar 0,09 Millionen mit «Medical Detectives».Aber gut, die Nacht ist die Nacht und hier kann sich über Relevanz sicher gestritten werden. Also zum Tag: Am frühen Morgen hat Sat.1 tatsächlich einen ersten starken Moment. Um 08 Uhr verfolgen 0,07 Millionen eine Ausgabe, das entspricht guten 6,3 Prozent. Leider, aus sicht des Bällchensenders, gibt es ein "Aber". Um 08 Uhr legen alle Sender ordentlich zu: ProSieben kommt mit «The Big Bang Theory» auf 0,12 Millionen Umworbene, bei Kabel Eins sind es mit «Blue Bloods - Crime Scene New York» gute 0,09 Millionen und RTL holt mit «Der Blaulichtreport» 0,09 Millionen. Vielleicht braucht es ja ein Tier-Format, ab 10 Uhr übernimmt. Hilft das? Ja und Nein.Zunächst läuft es eher schlecht, wenn auch immerhin konstant. Drei Ausgaben holten über drei Stunden jeweils 0,04 Millionen Werberelevante, das entspricht dünnen 2,3, 2,1 und 1,8 Prozent am entsprechenden Markt. Dann wird es immerhin etwas besser. Um 13 Uhr steigt das Interesse auf 0,07 Millionen, um 14 Uhr schalten sogar 0,10 Millionen werberelevante Zuschauer ein. Damit sind wir auch bei einzig "ordentlichen" Marktanteil angekommen, die 14 Uhr-Ausgabe holt 3,6 Prozent am Zielgruppen-Markt.Danach geht es direkt wieder bergab.spielt die Zielgruppe in zwei Folgen wieder runter auf 0,03 Millionen Umworbene und 0,7 Prozent Marktanteil. Nach zwei weiteren Ausgaben der Serie aus den 80er-Jahren sieht es mit 1,1 und 1,7 Prozent bei 0,04 und 0,06 Millionen Werberelevanten nicht wirklich besser aus. Dann ist es bereits Abend,holt mäßig gute 0,22 Millionen Umworbene für die Nachrichten ab, immerhin glänztin der Primetime mit 0,61 Millionen Zielgruppen-Zuschauern. Beinah absurd, dass der Wert der Primetime, der beste Zielgruppen-Wert der privaten Sender über den ganzen Tag blickend ist.