Hat sich Sat.1 mit «Kiwis großes Partynacht» verzockt?

Quotennews

Ein starker Auftakt zwischen den Jahren rechtfertigt zweifelsohne eine zweite Show. Überzeugt wurden schon weitere Termine bestätigt - doch jetzt kommen die Zahlen der zweiten Folge.

Ob man sich beim Bällchensender da mal nicht die Finger verbrannt hat.feiert einen starken Auftakt am 27. Dezember 2023 - es schauen 1,53 Millionen Zuschauer und Schlager-Fans zu, der Marktanteil geht mit 6,5 Prozent mehr als nur in Ordnung. Zudem zu bedenken, dass die erste Ausgabe an einem Mittwoch lief, die Umworbenen markierten mit 0,32 Millionen ordentliche 6,3 Prozent. Schon da war klar, dass es eine zweite Ausgabe geben wird, mittlerweile wurden sogar für Februar und März Ausstrahlungen angekündigt.Damit hätte man womöglich warten sollen, denn nach Folge zwei wird die Euphorie deutlich geringer sein. «Kiwis große Partynacht» holt gestern lediglich 0,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab, der Marktanteil halbiert sich damit um mehr als die Hälfte auf 3,2 Prozent. Auch die Zielgruppe verliert etwa die Hälfte an Boden, schwache 0,16 Millionen Werberelevante sorgen für gerade einmal 3,1 Prozent. Im Schlager-Netz gibt es natürlich bereits einschlägige Theorien, wieso es der gestrige Abend schwer hatte. Im MDR lief zeitgleich «Schlager der Monats», die Show sei nur ein «ZDF-Fernsehgarten»-Abklatsch und das X-Universum urteilte direkter mit "Wo ist denn die Party?".Ob man nun zwischen den Jahren einfach den richtigen Moment getroffen hat oder sich in Folge zwei einfach bereits mit weniger guten Leistungen abfinden muss - für zwei weitere Ausgaben wird es «Kiwis große Partynacht» geben. Danach wird Andrea Kiewel keine Zeit mehr haben, dann ruft schließlich wieder die Moderation des bereits erwähnten «Fernsehgartens».