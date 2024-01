«Haus aus Glas» endet vor kleinem Publikum

Quotennews

Das Erste hat die Miniserie am späten Freitagabend beendet. Im Vorfeld lief ein Familienfilm mittelprächtig.

Mit dem Familienfilmeröffnete Das Erste den Freitagabend. Die Produktion war mit Marcus Mittermeier, Tim Seyfi und Dirk Borchardt besetzt und handelte von drei Vätern, die einen Kurztrip nach Berlin unternahmen. 3,04 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Komödie von Brigit Maiwald, die Regiearbeit von Tomy Wigald wurde von 0,33 Millionen jungen Menschen gesehen. Beim Gesamtpublikum schnappte sich die blaue Eins 11,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,9 Prozent erzielt.Die von Jessy Wellmer präsentiertenerreichten 2,03 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 8,1 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum holte die ARD-Aktuell-Produktion 0,35 Millionen und 6,4 Prozent. Im Anschluss beendete Das Erste die Serie, die am Dienstag und Mittwoch mit insgesamt vier Folgen gesendet wurde. Das Format startete mit 3,85 Millionen Zuschauern, am Mittwochabend wurden nur noch 3,17 Millionen Zuschauer gezählt.Die Abwärtsfahrt ging am Freitag weiter. Nur noch 1,96 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Episode „Wenn es dunkel wird“, bei der die Presse das Anwesen der Familie Schwarz belagerte. Die Produktion mit Götz Schubert, Juliane Köhler und Stefanie Reinsperger sicherte sich 9,3 Prozent Marktanteil. Die von Esther Bernstorff geschriebene Folge sicherte sich 0,17 Millionen bei den jungen Zuschauern, das Format fuhr schlechte 3,7 Prozent Marktanteil ein. Das Finale, das zwischen 23.05 und 23.50 Uhr gesendet wurde, lockte 1,94 Millionen Zuschauer an und schaffte es, noch einen Marktanteil von 12,2 Prozent zu bekommen. Unter den 14- bis 49-Jährigen befanden sich 0,14 Millionen, die 3,6 Prozent Marktanteil mitbrachten. Ab 23.50 Uhr schickte Das Erste noch eine Wiederholung vonauf Sendung, die 0,59 Millionen Zuschauer hatte. Beim jungen Publikum fuhr man 2,4 Prozent ein, bei allen Zusehenden 6,2 Prozent.