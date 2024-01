The CW lässt The künftig weg

US-Fernsehen

Das vor knapp anderthalb Jahren verkaufte Unternehmen präsentiert sich neu.

Rund 20 Jahre lang war The CW, hervorgegangen aus TheWB und UPN, eine Content-Fabrik für Paramount und Warner Bros. Television, bevor die beiden Unternehmen das Netzwerk im November 2022 an Nexstar verkauften. Nexstar hat das Network stark verändert und viele britische und kanadische Serien eingekauft, Eigenproduktionen sind kaum noch zu finden.Neben einer Fußballshow am Dienstagabend hat sich The CW auf Fußball-Liveübertragungen und Golf spezialisiert. Nun hat der Eigentümer Nexstar bekannt gegeben, dass der Sender künftig nur noch als „CW“ auftreten wird. Das ‚The‘ fällt künftig weg. Das neue CW-Logo sieht für den Laien aus wie das alte. Doch es wurde tatsächlich überarbeitet"The CW befindet sich mitten in einer Markenumwandlung, und ein neuer Sender verdient ein neues Aussehen und ein neues Gefühl", sagte Chris Spadaccini, Chief Marketing Officer von The CW. "Als ich hier ankam, fand ich nicht nur ein etwas veraltetes Logo vor, sondern auch keine Konsistenz in der Präsentation unserer Marke. Alles sah einfach ganz anders aus. Obwohl ich das Programm liebe und auch die Kreativität im Marketing großartig war, gab es keine wirklich gut definierte Marke dahinter. Das war der Auslöser für das Projekt, als [The CW Entertainment President] Brad [Schwartz] mich einstellte.