Sat.1 führt das private Filmprogramm an

«Der Teufel trägt Prada» stand gestern ganz oben auf der Liste der gefragtesten Filme. Doch auch «Solo: A Star Wars Story» erhielt bei ProSieben viel Aufmerksamkeit.



Den gestrigen Filmeabend der privaten Sender entschied Sat.1 für sich. Mit der Komödiefanden 1,47 Millionen Fernsehen auf den Sender, was zu guten 5,1 Prozent Marktanteil führte. Die 0,62 Millionen Jüngeren landeten bei hohen 8,6 Prozent. Es folgte eine weitere Komödie., welche 0,92 Millionen Interessenten verfolgten. Es wurden überzeugende 7,8 Prozent Marktanteil ermittelt. Bei den 0,35 Millionen Umworbenen kletterte die Quote sogar auf starke 11,5 Prozent.ProSieben punktete mitebenfalls gut und sicherte sich mit den 1,21 Millionen Zuschauern hohe 4,4 Prozent. Die 0,40 Millionen Werberelevanten blieben jedoch bei akzeptablen 5,8 Prozent Marktanteil hängen. Das Actiondramastagnierte mit einem Publikum von 0,37 Millionen Menschen bei 4,4 Prozent. Die 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen legten nun allerdings einen Sprung auf überzeugende 9,7 Prozent hin.RTLZWEI setzte zur Primetime auf den Actionthriller. Mit 0,62 Millionen neugierigen blieb man hier bei passablen 2,1 Prozent Marktanteil hängen. Die 0,22 Millionen Jüngeren kamen zudem nicht über annehmbare 3,0 Prozent hinaus. Mitfolgte ein weiterer Actionthriller, den noch 0,52 Millionen Interessenten verfolgten. Dadurch kletterte die Quote auf hohe 3,4 Prozent. Die 0,11 Millionen Umworbene fielen jedoch auf mäßige 2,8 Prozent Marktanteil zurück.