Quotencheck

Von Oktober bis Dezember 2023 strahlte RTL elf neue Episoden des Boulevardmagazins aus.

Seit Oktober 1994 ist das Boulevardmagazinein fester Bestandteil im RTL-Programm. Bis Ende Dezember 2022 lief das Magazin stets am Montagabend. Erst seit einem Jahr ist der Dienstag der Sendetag des Formats. Zudem wurde die Sendezeit von 22:15 Uhr auf 22:35 Uhr verschoben. Auch die Sendezeit wurde von anfangs 45 auf inzwischen 85 Minuten verlängert. Über 25 Jahr hatte Birgit Schrowange die Moderation des Magazins inne. Es folgte Nazan Eckes und seit 2023 moderiert Mareile Höppner das Format. Themen sind Reportagen und Berichte zu den verschiedensten Themen, egal ob Promi-News oder aktuelles Tagesgeschehen. Im letzten Quartal 2023 waren elf Ausgaben des Magazins zu sehen.Los ging es am 10. Oktober ab 22.35 Uhr mit 0,89 Millionen Fernsehenden, was zu einem soliden Marktanteil von 6,9 Prozent führte. Die 0,32 Millionen Jüngeren verbuchten direkt zu Beginn die beste Quote von hohen 11,8 Prozent. Eine Woche später hatte sich das Publikum auf 0,82 Millionen Menschen verkleinert, so dass noch annehmbare 6,0 Prozent Marktanteil zustande kamen. Die 0,33 Millionen Umworbenen landeten mit guten 11,1 Prozent noch immer im zweistelligen Bereich. Der Abwärtstrend setzte sich auch in der darauffolgenden Woche fort, so dass die 0,80 Millionen Zuschauer nun bei akzeptablen 5,8 Prozent landeten. Die 0,22 Millionen Werberelevanten waren deutlich auf magere 6,8 Prozent Marktanteil zurückgefallen.Für die 0,67 Millionen Neugierigen ging es am 31. Oktober abwärts auf ernüchternde 4,2 Prozent. Auch die 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen verloren mit mauen 5,8 Prozent weiter. Etwas Aufwind gab es schließlich eine Woche später, als die 0,79 Millionen Zusehenden zumindest wieder akzeptable 5,6 Prozent einfuhren. Bei einem jüngeren Publikum von 0,29 Millionen Menschen hatte man sich zudem auf solide 9,5 Prozent erholt. Der absolute Tiefpunkt im betrachteten Zeitraum war dann jedoch am 14. November erreicht, als 0,55 Millionen Fernsehende lediglich unzureichende 4,0 Prozent Marktanteil verbuchten. Auch die 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen stellten mit schwachen 4,7 Prozent den Negativrekord auf.Mit 0,97 Millionen Interessenten konnte man sich allerdings am darauffolgenden Dienstag aus diesem Tief befreien. Annehmbare 6,0 Prozent Marktanteil wurden nun ermittelt. Auch bei den 0,23 Millionen Jüngeren steigerte sich der Sender zumindest auf maue 6,5 Prozent. Eine Woche später knackte man dann mit 1,13 Millionen Neugierigen erstmals die 1-Million-Marke. Dies wurde mit knapp überdurchschnittlichen 8,0 Prozent belohnt. Trotz eines Rückgangs auf 0,20 Millionen Umworbene wurde auch hier auf akzeptable 7,3 Prozent erhöht. Am 5. Dezember stellten die 1,31 Millionen Zuschauer mit hohen 8,8 Prozent schließlich den Bestwert auf. Auch die 0,33 Millionen Werberelevanten legten nun einen Sprung auf zweistellige 10,7 Prozent hin.Auch einen Dienstag später hielt man sich mit einer Reichweite von 1,16 Millionen Menschen weiterhin bei guten 8,5 Prozent. Die 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen hatten zudem ein passables Resultat von 8,5 Prozent inne. Die letzte Folge im Jahr 2023 lief am 19. Dezember. Zum Abschluss kamen die 1,08 Millionen Interessenten auf solide 7,2 Prozent Marktanteil. Die 0,24 Millionen Jüngeren beendeten das Jahr mit einer akzeptablen Quote von 7,2 Prozent.Für die letzten drei Monate im Jahr 2023 schalteten so im Schnitt 0,93 Millionen Fernsehzuschauer für das Magazin «Extra» ein. Für RTL bedeutet dies eine passable Quote von 6,5 Prozent. Das jüngere Publikum war durchschnittlich mit 0,25 Millionen Menschen vertreten. Hier kam somit insgesamt ein Marktanteil von annehmbaren 8,2 Prozent zustande.