Prime zeigt Antetokounmpo-Doku

US-Fernsehen

Der Film beschäftigt sich mit dem Leben des NBA-Stars.

Heute kündigte Prime Video die bevorstehende Veröffentlichung vonan, einem Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, der die außergewöhnliche Odyssee des NBA-Megastars Giannis Antetokounmpo von einer verarmten Kindheit in Griechenland als Sohn nigerianischer Einwanderer bis an die Spitze der Basketballwelt dokumentiert. Die Dokumentation wird am 19. Februar exklusiv auf Prime Video ausgestrahlt.Der Film ist ein intimes Porträt eines globalen Superstars und eines der dominantesten Spieler der NBA, eines zweifachen MVP der Liga, der die Milwaukee Bucks im Jahr 2021 zur Meisterschaft führte. Doch sein Weg begann fernab des Rampenlichts, auf den Straßen von Athen, wo er zusammen mit drei Brüdern am Rande der Gesellschaft aufwuchs, von Eltern, die auf der Suche nach einem besseren Leben aus Nigeria eingewandert waren. Wie der Dokumentarfilm erzählt, wurde der junge Giannis eines Tages in einem Internetcafé von Bildern von NBA-Stars fasziniert und nahm bald darauf einen Basketball in die Hand. Von da an begann eine epische Reise, die abwechselnd inspirierend, herzzerreißend und triumphal war. Schließlich landete er in seiner Wahlheimat Milwaukee, wo er sich als "The Greek Freak" entpuppte, ein Superstar, der konventionelle Grenzen überwindet und das Spiel mit seiner Athletik und Vielseitigkeit verändert, während er gleichzeitig danach strebt, die Erinnerung an den Verlust, den er auf seinem Weg erlitten hat, zu nutzen, um weit über das Spielfeld hinaus Einfluss zu nehmen.Präsentiert von Prime Video, ist «Giannis: The Marvelous Journey» eine Produktion von Improbable Media und Words + Pictures. Der Film wird von der Emmy-Preisträgerin Kristen Lappas inszeniert und produziert, von Connor Schell und Hannah Beir produziert und von Aaron Cohen, Libby Geist, Nick Monroe und Giorgos Panou produziert.