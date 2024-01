«The Biggest Loser» bleibt wenig gefragt

Quotennews

«The Biggest Loser» feiert mit Staffel 16 das Primetime-Comeback - ohne wirklichen Erfolg bisher.

Bereits in der Vorwoche lief es fürnicht wirklich rund. Das Abnehm-Camp startete mit allenfalls ordentlichen 0,96 Millionen Zuschauern, der wenig überzeugende Marktanteil lag bei 3,8 Prozent. Für den Kontext: Das war die erste Reichweite, die bei weniger als einer Million lag, seit Mitte 2021. Die Zielgruppe konnte rein gar nichts ausbügeln, mit 0,28 Millionen Umworbenen lag man bei 5,4 Prozent. Also auf in Woche zwei, Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss klärten die Kandidaten und Kandidatinnen vor laufenden Kameras über ihre Essverhalten auf.Der Schock der Abnehmenden dürfte ähnlich den schwachen Zahlen des Abends sein. Erneut schauten mit 0,99 Millionen Zuschauern ab drei Jahren eher wenige zu, der Marktanteil bleibt mit 4,0 Prozent im Bereich "so lala". Die klassische Zielgruppe glänzt weiterhin eher mit Abwesenheit, 0,28 Millionen Werberelevante schaffen es 5,3 Prozent zu blockieren. Da hat sich Sat.1 mit dem Primetime-Comeback voneine ordentliche Aufgabe geschaffen, wenn es auch leicht bergauf ging.Im Anschluss an die schwache Primetime wiederholte der Bällchensendermit Ralf Schmitz. Die Show aus dem Mai 2023 holte gestern ab 23:00 Uhr noch 0,26 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil sank auf 2,9 Prozent. Die Zielgruppe verweilte mit 1,9 Prozent und 0,04 Millionen Umworbenen im komplett roten Bereich.