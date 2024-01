Nach Nations League gehts um Homosexualität

TV-News

Die halbstündige «Sportschau»-Dokumentation möchte das Thema Outing im Profibereich herausarbeiten.

Am Freitag, 23. Februar 2024, spielen Frankreich und Deutschland um den Einzug ins Finale der UEFA Nations League der Frauen. Das Halbfinale findet in der französischen Stadt Lyon statt. Frauenfußball-Experte Claus Lufen begrüßt die ehemalige Torhüterin Almuth Schult, kommentiert wird die Übertragung von Bernd Schmelzer. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr, das Spiel wird um 21.00 Uhr angepfiffen. Sollte Deutschland gewinnen, könnte es zum Duell mit Spanien oder den Niederlanden kommen.Um 23.10 Uhr folgen die Zusammenfassungen der Spiele Holstein Kiel - FC St. Pauli und SV Wehen Wiesbaden - SC Paderborn 07. Zwischen 23.30 Uhr und 0.00 Uhr wird die TV-Zusammenfassung der vierteiligen Mediathek-Dokumentationvon Dominik Vischer und Majorie Maurer ausgestrahlt.Gleichgeschlechtlichkeit im Profifußball - immer noch ein Tabuthema. In Deutschland hat sich bis heute noch kein aktiver Fußballprofi geoutet. Die Reportage begibt sich auf die Suche nach den Gründen und spricht auch mit Thomas Hitzlsperger, der sich 2014 nach seinem Rücktritt als erster prominenter Fußballer zu seiner Homosexualität bekannte.