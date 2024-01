ZDF holt schwedische Comedyserie

TV-News

«Out of Touch» ist ab Ende Februar 2024 in der Mediathek zu sehen.

Am Sonntag, 25. Februar 2024, startet ZDFneo um 20.15 Uhr mit der Serie. Die ersten drei Folgen werden zur besten Sendezeit ausgestrahlt, bevor die Serie ab Montag, den 26. Februar um 10 Uhr in die Mediathek wandert. Die restlichen drei Folgen werden am 3. März zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Mikael Ljung und Marja Nyberg haben die Serie geschrieben, Regie führte Lina Aström.Ava ist eine erfolgreiche Paartherapeutin, die über eine ganz besondere Fähigkeit verfügt: Durch Handauflegen kann sie spüren, wie es um das Liebesleben ihrer Patienten bestellt ist. Diese Gabe bringt ihr beruflich großen Erfolg und hohes Ansehen unter ihren Kollegen. Doch privat steht ihr diese Gabe im Weg. Denn Ava hat der Liebe abgeschworen, nachdem sie jeden Tag sieht, was in Beziehungen alles schief gehen kann. Bis sie eines Tages John kennen lernt.John, ein neuer Kollege, zieht in die Bürogemeinschaft ein. Ava fühlt sich in seiner Nähe sehr unwohl und will ihn loswerden. Also greift sie zu drastischen Mitteln, um ihn zu vertreiben: Heimlich zerstört sie die Heizung in Johns Büro. Doch Markus organisiert kurzfristig eine Klempnerin und schlägt vor, dass John und Ava allein zum wöchentlichen After-Work-Meeting gehen. Ava will das auf keinen Fall und bittet die Klempnerin Bella, sie zu begleiten.Die Hauptrollen wurden mit Saran SHirpey, Hannes Fohlin, Sanna Sundqvist, Christer Fant, Marall Nasiri und Njörn Kjellmann besetzt. Außerdem spielen Klara ZImmergren, Tova Magnusson und Jonathan Rodriguez mit.