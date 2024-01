Die Roland-Kaiser-Gala kommt Ende Februar

TV-News

Giovanni Zarrella moderiert die seit Monaten geplante Fernsehshow.

ZDF und SRF feiern am Samstag, 24. Februar 2024, ab 20.15 Uhr. In der Musikshow treten zahlreiche Stars wie Maite Kelly, Thomas Anders, Mary Roos, Bülent Ceylan, Beatrice Egli, Kerstin Ott, Nino de Angelo, Oli.P, Melissa Naschenweng, Semino Rossi, Kim Fisher, Gregor Meyle und Albert Hammond auf.Zarella blickt gemeinsam mit Roland Kaiser auf dessen außergewöhnliche Karriere zurück und feiert das Jubiläum mit vielen Künstlerkolleginnen und -kollegen. Dabei steht das Lebenswerk des Kaisers im Mittelpunkt: Hits aus fünf Jahrzehnten Musikgeschichte, präsentiert in neuen Live-Arrangements und exklusiven Duetten. Das Publikum darf sich auf Kaiser-Klassiker in neuen Interpretationen von Beatrice Egli, Oli.P und Kerstin Ott freuen, die auch ein Medley ihrer größten Erfolge mitgebracht hat und erstmals im Duett mit Roland Kaiser auftritt.Andere Duette gibt es mit Melissa Naschenweng, Semino Rossi und Thomas Anders, der zudem mit dem Modern Talking-Klassiker "Cheri Cheri Lady" für Partystimmung sorgt. Für Roland Kaiser haben Nino de Angelo und Gregor Meyle gefühlvolle Balladen geschrieben, die an diesem Abend ebenso wenig fehlen dürfen wie Maite Kellys Megahit Warum hast Du nicht Nein gesagt". Dass Santa Maria" auch als Rocksong begeistert, beweist Comedian Bülent Ceylan - so hat man den Nummer-eins-Hit von 1980 noch nie gehört.