75. Primetime Emmy Awards: Die Gewinner

Bereits im Juli 2023 wurden die Nominierten verkündet, aber erst ein halbes Jahr später wurden die Gewinner veröffentlicht. Schauspieler- und Autoren-Streik sei Dank!

Drama-Serie

Comedy-Serie

Miniserie

Schauspieler Drama-Serie

Schauspielerin Drama-Serie

Schauspieler Comedy-Serie

Schauspielerin Comedy-Serie

Schauspieler Miniserie oder Film

Schauspielerin Miniserie oder Film

Nebendarsteller Drama-Serie

Nebendarstellerin Drama-Serie

Nebendarsteller Comedy-Serie

Nebendarstellerin Comedy-Serie

Nebendarsteller Miniserie oder Film

Nebendarstellerin Miniserie oder Film

Reality-Competition

Scripted Variety Series

Talk-Show

Fernsehfilm

Titelmusik

Vorspann

Animationsserie

- «Andor» (Disney+)- «Better Call Saul» (AMC)- «The Crown» (Netflix)- «House of the Dragon» (HBO)- «The Last of Us» (HBO)- «The White Lotus» (HBO)- «Yellowjackets» (Showtime)- «Abbott Elementary» (ABC)- «Barry» (HBO)- «Jury Duty» (Freevee)- «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon)- «Only Murders in the Building» (Hulu)- «Ted Lasso» (AppleTV+)- «Wednesday» (Netflix)- «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» (Netflix)- «Daisy Jones and the Six» (Amazon)- «Fleishman is in Trouble» (Hulu)- «Obi-Wan Kenobi» (Disney+)- Jeff Bridges für «The Old Man» (FX)- Brian Cox für «Succession» (HBO)- Bob Ordenkirk für «Better Call Saul» (AMC)- Pedro Pascal für «The Last of Us» (HBO)- Jeremy Strom für «Succession» (HBO)- Sharon Horgan für «Bad Sisters» (AppleTV+)- Melanie Lynskey für «Yellowjackets» (Showtime)- Elisabeth Moss für «The Handmaid’s Tale» (Hulu)- Bella Ramsey für «The Last of Us» (HBO)- Keri Russel für «The Diplomat» (Netflix)- Bill Hader für «Barry» (HBO)- Jason Segel für «Shrinking» (AppleTV+)- Martin Short für «Only Murders in the Building» (Hulu)- Jason Sudeikis für «Ted Lasso» (AppleTV+)- Christina Applegate für «Dead to Me» (Netflix)- Rachel Brosnahan für «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon)- Natasha Lyonne für «Poker Face» (Peacock)- Jenna Ortega für «Wednesday» (Netflix)- Taron Egerton für «Black Bird» (AppleTV+)- Kumail Nanjiani für «Welcome to Chippendales» (Hulu)- Evan Peters für «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» (Netflix)- Daniel Radcliffe für «Weird: The Al Yankovic Story» (Roku)- Michael Shannon für «George & Tammy» (Showtime)- Lizzy Caplan für «Freshman is in Trouble» (Hulu)- Jessica Chastain für «George & Tammy» (Showtime)- Dominique Fishback für «Swarm» (Amazon)- Kathryn Hahn für «Tiny Beautiful Things» (Hulu)- Riley Keougeh für «Daisy Jones & The Six» (Amazon)- F. Murray Abraham für «The White Lotus» (HBO)- Nicholas Braun für «Succession» (HBO)- Michael Imperioli für «The White Lotus» (HBO)- Theo James für «The White Lotus» (HBO)- Alan Ruck für «Succession» (HBO)- Will Sharpe für «The White Lotus» (HBO)- Alexander Skarsgard für «Succession» (HBO)- Elizabeth Debicki für «The Crown» (Netflix)- Meghann Fahy für «The White Lotus» (HBO)- Sabrina Impacciatore für «The White Lotus» (HBO)- Aubrey Plaza für «The White Lotus» (HBO)- Rhea Seehorn für «Better Call Saul» (AMC)- J. Smith-Cameron für «Succession» (HBO)- Simona Tabasco für «The White Lotus» (HBO)- Anthony Carrigan für «Barry» (HBO)- Phi Dunster für «Ted Lasso» (AppleTV+)- Brett Goldstein für «Ted Lasso» (AppleTV+)- James Marsden für «Jurty Duty» (Freevee)- Tyler James Williams für «Abbott Elementary» (ABC)- Henry Winkler für «Barry» (HBO)- Alex Borstein für «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon)- Janelle James für «Abbott Elementary» (ABC)- Sherly Lee Ralph für «Abbott Elementary» (ABC)- Juni Temple für «Ted Lasso» (AppleTV+)- Hannah Waddingham für «Tad Lasso» (AppleTV+)- Jessica Williams für «Shrinking» (AppleTV+)- Murray Bartlett für «Welcome to Chippendales» (Hulu)- Richard Jenkins für «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» (Netflix)- Joseph Lee für «Beef» (Netflix)- Ray Liotta für «Black Bird» (AppleTV+)- Young Mazino für «Beef» (Netflix)- Jesse Piemons für «Love & Death» (HBO Max)- Annaleigh Ashford für «Welcome to Chippendales» (Hulu)- Maria Bello für «Beef» (Netflix)- Claire Danes für «Freshman Is in Trouble» (FX)- Juliette Lewis für «Welcome to Chippendales» (Hulu)- Camila Morrone für «Daily Jones & The Six» (Amazon)- Merritt Weve für «Tiny Beautiful Things» (Hulu)- «The Amazing Race» (CBS)- «Survivor» (CBS)- «Top Chef» (Bravo)- «The Voice» (NBC)- «A Black Lady Sketch Show» (HBO)- «Saturday Night Live» (NBC)- «Jimmy Kimmel Live» (ABC)- «Late Night» (CBS)- «Late Show» (CBS)- «The Problem with Jon Stewart» (AppleTV+)- «Dolly PartoN’s Mountain Magic Christmas» (NBC)- «Fire Island» (Hulu)- «Hocus Pocus 2» (Disney+)- «Prey» (Hulu)- «Andor» (Disney+)- «Guillermo Del Toro’s Cabinet Of Curosities» (Netflix)- «The Lord of the Rings: The Ring of Power» (Amazon)- «Ms. Marvel» (Disney+)- «Guillermo Del Toro’s Cabinet Of Curiosities» (Netflix)- «Hello Tomorrow!» (AppleTV+)- «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Amazon)- «Wednesday» (Netflix)- «The White Lotus» (HBO)- «Bob‘s Burger» (FOX)- «Entergalactic» (Netflix)- «Genndy Tartakovsky’s Primal» (Adult Swim)- «Rick and Morty» (Adult Swim)