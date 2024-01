Prime Video publiziert Jenny Slate-Special

US-Fernsehen

Am 23. Februar 2024 wird das Comedy-Programm auch in Deutschand freigeschalten.

Die von der Kritik gefeierte Schauspielerin, Komikerin, Autorin und Produzentin Jenny Slate kehrt mit ihrem neuen Comedy-Special auf Prime Video,. Das einstündige Special von A24 wird am 23. Februar 2024 in mehr als 240 Ländern Premiere feiern.Das mit Spannung erwartete Special beweist, dass es sich lohnt, für die Liebe mutig zu sein - selbst wenn es darum geht, ein Baby auszutreiben, seinen Therapeuten zu stalken oder darauf zu vertrauen, dass sein Partner einen nicht zerstört. Die von der Kritik gefeierte Schauspielerin, Komikerin, Produzentin und New-York-Times-Bestsellerautorin ist vor allem durch ihre Hauptrolle in A24s «Obvious Child» und «Marcel the Shell with Shoes» On bekannt.Zuletzt war Slate Co-Kreateurin, Co-Autorin, Co-Produzentin und Sprecherin der Titelfigur Marcel in dem für den Academy Award nominierten Film «Marcel the Shell with Shoes On» von A24. Der Film wurde im Juni 2023 uraufgeführt und erhielt weitreichende Anerkennung, darunter den NBR Award für "Best Animated Feature" und einen New York Film Critics Circle Award für "Best Animated Feature" sowie Nominierungen für den Academy Award, Golden Globe, BAFTA und Critics Choice Award.