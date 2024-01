ZDF räumt mit Handball und Biathlon ab

Quotennews

Sport dominierte das Programm des Senders am gestrigen Tag. Erneut bewegte das deutsche Handballspiel mehr als sieben Millionen Menschen zum Einschalten.



Die Heim-EM war für die deutschen Handballer mehr als erfolgreich gestartet. Beim Auftaktspiel am vergangenen Mittwoch hatte das Team mit 27:14 gegen die Schweiz gewonnen. Zudem gab es mit 53.586 in der Arena in Düsseldorf einen Zuschauerrekord. Gestern traf die deutsche Mannschaft nun in Berlin auf Nordmazedonien. Das letzte Aufeinandertreffen bei der EM 2018 war mit 25:25 zu Ende gegangen. Gestern setzte sich das deutsche Team mit 34:25 durch und steht so schon vorzeitig in der Hauptrunde.Am Mittwoch hatten sich bis zu 7,60 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm eingefunden, was zu 28,8 Prozent Marktanteil geführt hatte. Bei den 2,03 Millionen Jüngeren waren überragende 31,9 Prozent zustande gekommen. Gestern schalteten mit dem Vorbericht bereits 5,25 Millionen Interessenten ein, was hohen 19,9 Prozent entsprach. Die 1,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen lagen direkt bei herausragenden 21,2 Prozent. Mit dem Anpfiff sicherten sich die 7,38 Millionen Neugierigen schließlich starke 24,2 Prozent Marktanteil. Bei einem jüngeren Publikum von 2,07 Millionen Menschen kamen ausgezeichnete 27,0 Prozent zustande.Auch tagsüber drehte sich im ZDF alles um Sport – allerdings um Wintersport. Das Rennen machte ein weiteres Mal Biathlon. Die Verfolgung der Frauen ab 12.30 Uhr, welche die Italienerin Lisa Vittozzi für sich entschied, sahen sich 4,18 Millionen Zuschauer an. Hervorragende 30,5 Prozent Marktanteil standen so auf dem Papier. Die 0,69 Millionen Jüngeren sicherten sich eine Quote von 20,1 Prozent. Ab 14.45 Uhr wurde die Verfolgung der Herren, ebenfalls aus Ruhpolding, übertragen. 4,32 Millionen Sportfans sahen sich den Sieg des Norwegers Johannes Dale-Skjevdal an, welcher zu überzeugenden 27,0 Prozent Marktanteil führte. Die 0,72 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich traumhafte 21,8 Prozent.