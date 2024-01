«Sort of» geht im Januar los

US-Fernsehen

Die dritte Staffel ist auf den 18. Januar terminiert.

Die acht Episoden umfassende dritte und letzte Staffel der mit dem Peabody Award ausgezeichneten Max Original-Comedyseriestartet mit zwei Episoden am Donnerstag, 18. Januar auf Max, gefolgt von zwei wöchentlichen Episoden bis zum 8. Februar. Die Serie ist eine Koproduktion mit CBC und Sphere Media.Sabi wird nach dem Tod ihres Vaters mit ihren Gefühlen der Trauer und einem unerwarteten Gefühl der Freiheit konfrontiert. Ohne den Zwang, den Erwartungen ihres Vaters gerecht werden zu müssen, stellt Sabi sich große Fragen über ihre Identität, was sie zu einigen wichtigen Lebensentscheidungen veranlasst. In einer Staffel, in der sich das gesamte Ensemble mit den Nachwirkungen auseinandersetzt, kommt es zu einer Wiedergeburt auf eine irgendwie chaotische, irgendwie hoffnungsvolle, irgendwie "Irgendwie"-Weise.Ein Max Original in Zusammenarbeit mit CBC Originals wird von Sphere Media produziert und von Bilal Baig und Fab Filippo entwickelt, die auch als Showrunner und ausführende Produzenten fungieren. Jennifer Kawaja und Bruno Dubé von Sphere Media sind ebenfalls als ausführende Produzenten an der Serie beteiligt. Die Serie wird mit der Unterstützung des Canada Media Fund produziert. «Sort Of» wird weltweit von Sphere Media vertrieben. Abacus Media Rights (ein Unternehmen von Amcomri Entertainment) übernimmt den Vertrieb außerhalb der Vereinigten Staaten und Lateinamerikas.